Ruiz asegura que aprobar el inventario municipal de bienes permite defender la titularidad de los Campos de Samil

El alcalde de Riveira aseguró en el pleno extraordinario de este miércoles en el debate de la aprobación inicial del inventario municipal de bienes, que contar con dicho documento les permitirá defender mejor la titularidad de propiedades como los Campos de Samil frente a la demanda presentada contra el Concello por una inmobiliaria de Burgos que asegura tenerlos inscritos en el Registro de la Propiedad. Manuel Ruiz dijo que si no se aprobaba se iba a crear una situación de indefensión del Concello ante cualquier reclamación. Después de media hora de posturas enfrentadas, salió adelante con los votos a favor de todos los concejales (19) a excepción del representante de Ciudadanos.

Este último, Juan José Chouza, quiso introducir al respecto una moción de urgencia pero no se puede al no contemplarse esa opción en los plenos extraordinarios y urgentes. En su lugar, formuló una enmienda para crear una comisión de investigación que analizase los trabajos realizados sobre el patrimonio municipal. Esta iniciativa no prosperó al votar el resto en contra. Tampoco salió adelante la enmienda del PSOE en relación a que el plazo de exposición fuese de 3 meses, pues obtuvo 15 votos en contra y dos abstenciones. Ahora se abrirá un plazo de un mes como exposición pública antes de su aprobación definitiva. El alcalde recordó que no existe obligación de llevar este asunto a pleno pero que consideró que debía hacerlo. Aclaró que en el proceso que ahora se abre se publicarán los trabajos en la web municipal para que todos los interesados puedan revisarlos sin necesidad de tener que acudir físicamente al Concello, para luego presentar sugerencias.

La corporación municipal aprobó por unanimidad la donación de un hórreo por parte de José Crujeiras Sampedro al Concello -la transmisión cuenta con el visto bueno de Patrimonio-, al que le agradecieron su gesto. En lo que hubo cierto debate fue en cuanto al lugar donde se va a ubicar. La propuesta llevada a pleno hace referencia al parque de A Tasca. Rosa García Pose, DE IPdeR, manifestó que habría que buscar un lugar acorde con este símbolo del rural que no desentone. El socialista José Manuel Vilas fue más allá y propuso si instalación en una isleta al lado de la Casa del Mar de Aguiño. Xosé Antonio Vázquez Cobas, del BNG, mostró su disconformidad respecto a este último emplazamiento por que estaríamos ante un “horror vacui” ante la cantidad de esculturas que ya hay en la zona portuaria aguiñense y agregó que hay que estar a lo que digan los técnicos que, según Ruiz, ya se expresaron favorables a su ubicación en A Tasca.

Y se aprobó la revisión del precio del contrato de gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y saneamiento suscrito con Viaqua para 2017. El alcalde indicó que, en esta ocasión ocurre algo atípico y es que, por la evolución negativa del IPC, el contrato no va a aumentar sino a reducirse en cuanto al precio que el Concello va a pagar por metro cúbico consumido. Aún así, Ruiz matizó que hay otra variable a la hora de calcular el coste de lo que le paga a la concesionaria que es el consumo, y eso evidentemente todavía se desconoce. En el debate, trascendieron ciertas críticas a la compañía de aguas, con quejas por los vecinos en distintos lugares.