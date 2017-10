El Arosa echa el candado en 4 duelos seguidos 25 años después

El Arosa dejó el domingo en Boiro su portería a cero por cuarta jornada consecutiva. Algo que no le ocurría en Tercera desde la temporada 1992-1993, la del título y último ascenso. En aquella ocasión, el Arosa encadenó dos rachas durante la liga de 4 y 7 partidos seguidos sin encajar y “campeonó” con tan solo 16 goles en contra. Esta temporada, tras ver como los rivales perforaban su portería en los primeros cuatro partidos, saldados con cero victorias, el equipo de Jorge Otero ha echado el candado. Solo el líder Silva fue capaz de marcarle en los últimos seis encuentros.

El Arosa, que estuvo más de 360 minutos sin hacer gol, suma ahora más de 400 minutos seguidos sin encajar. Algo que esta temporada solo ha logrado el imparable Barco, que va a la caza del Silva y no ha encajado en los últimos 6 partidos. Los de Valdeorras suman 583 minutos con su portería imbatida y con solo 4 tantos son el equipo menos goleado del grupo. Seguido por Arosa, Silva y Ourense con 7.

El conjunto de Otero pasó de errores infantiles en las primeras jornadas a equipo que apenas concede ocasiones. Todo ello sin variar su estilo de juego ni su dibujo. El entrenador habla de que la “concienciación” de los jugadores en este sentido ha crecido. Ni el Laracha ni el Vilalbés le generaron peligro a Sergio Lloves. El domingo en Barraña, salvo un tiro al lateral del poste de Cano tras un error en la salida de balón de Fran Matos, la acción polémica del posible penalti a Igor y algún balón colgado de estrategia, el portero también tuvo una tarde tranquila.

En las siete primeras jornadas, el Arosa se caracterizó por las constantes rotaciones, con múltiples cambios en el once. De hecho solo repitió una vez la línea de los cuatro de atrás. Sin embargo, en esta semana de tres partidos que ha saldado con 7 puntos, Otero ha dado continuidad a un once más o menos definido. Entre el partido de Laracha y el del jueves solo hubo un cambio, Yerai por Sylla. Mientras que entre el del Vilalbés y el de Barraña, solo otra variación en la alineación, Manu Justo por Julio Rey. Nueve futbolistas repitieron en los tres partidos, siete de ellos claves en la consistencia defensiva. El portero Lloves, la línea de cuatro formada por Fran Matos, Suso Martínez y los centrales Vitra y Marcos, cada vez más compenetrados, y los medios Sergio Santos y un Sidibé que va claramente a más, como demostró en Boiro.

El técnico pide perseverar

Al final del derbi en Barraña el presidente Manolo Abalo fue al vestuario a felicitar al equipo, que ha reaccionado al toque de atención tras el empate hace quince días con el Ribadumia. “Esta era unha semana moi importante”, dice el presidente. “Pero temos que seguir e intentar gañarlle o domingo ao Barbadás” (A Lomba, 17:30 horas). Jorge Otero envió un mensaje a sus jugadores de perseverar y mantener el nivel de atención. “Si no estamos a buen nivel podemos perder con cualquiera, pero si mantenemos esta línea, la sensación es que el equipo está compacto y haciendo bien las cosas. Esto nos tiene que servir para seguir igual, no pensar que por ganar al Boiro ya está todo hecho. Humildad, pies en el suelo y seguir con el funcionamiento como grupo, que es lo que nos da las victorias”. El técnico ya tiene la mente puesta en el partido del domingo ante un rival en crisis que lleva siete derrotas seguidas.

La otra cara del derbi

“Nos falta continuidad”, dijo Jose Luis Lemos, técnico del Boiro tras caer ante el Arosa. “Es un buen rival, como los somos nosotros, no es una desgracia perder pero es un paso atrás porque no cogemos la continuidad que queremos”. Lemos mira hacia adelante, “esto sigue y la liga está muy nivelada, parece que no va a ser de muchos puntos para los de arriba”. Además de la derrota, el Boiro vio como perdía por lesión al central Santi Taboada, que pasó la noche en el hospital tras sufrir una leve conmoción con una brecha en la cabeza. El domingo toca visitar al Alondras.

En línea ascendente

El Ribadumia sumó solo 2 puntos en los primeros 5 partidos, sin embargo ahora lleva 11 de los últimos 15 puntos en juego. Se ha convertido en un equipo fiable en A Senra, con las ideas muy claras en su juego y capaz de competir también cuando le somete el rival. Todo contribuye a instalarse en una zona media de la clasificación, lejos de las urgencias. El domingo visita al Negreira.

La odisea del regreso

El Céltiga llegó pasada la medianoche ayer a A Illa procedente de Barbadás, donde logró su tercera victoria desde la llegada de Núñez hace dos semanas. El autobús del equipo estuvo retenido mucho tiempo en carretera debido a la plaga de incendios, por lo que el regreso, con incertidumbre al estar incomunicados una vez que los móviles se quedaron sin batería, se convirtió en una odisea. El equipo pasa página y piensa ya en el próximo duelo ante el Compostela.

El peor momento

El Villalonga atraviesa por su peor momento desde que empezó la liga, tras encadenar tres derrotas seguidas. César Sánchez es optimista sobre las opciones de hacer sufrir el domingo al líder Silva.