El arosismo desafía al clásico y se moviliza para viajar a Vilalba

“Pensas que a un arosista de verdade lle importa o Madrid ou o Barcelona?” Cuestiona el presidente del Arosa Manolo Abalo. Su equipo visita al Rácing Vilalbés el domingo a las 17.30 horas en A Magdalena, antes de que se juegue el Madrid-Barça (20.45 horas). “En todos estes anos, nunca se deu que tiveramos tantas opcións de entrar nun play-off a falta de catro partidos”, explica Abalo, “o ano que ascendemos a Terceira a afección estivo co Arosa e esperamos que nestes momentos tamén se volquen”. El arosismo desafía al clásico y se moviliza para estar en Vilalba, donde la directiva local establece el precio de 10 euros para las entradas, como en cualquier otro partido. El Arosa quiere facilitar la presencia de aficionados en la capital de la Terra Cha y pone a disposición de los socios un autobús al precio de 5 euros. “Teñen que apuntarse no clube, mínimo hai que reunir a unhas 50 persoas e o clube faise cargo do resto do custe”.



Los resultados de la última jornada, que empezó el jueves y acabó ayer, dejan muy abierta la pelea por la cuarta plaza. La ostenta el Bergantiños, con 60 puntos, seguido por Arosa y Vilalbés con 59. El Compostela perdió en Bouzas, y se queda rezagado con 55 puntos. En el Arosa todos coinciden en que el duelo del domingo en Vilalba es fundamental, al tratarse de un rival directo y porque el Bergantiños no da tregua, lleva ya 16 partidos sin perder. “Levamos 24 anos sen entrar nun play-off, entre todos tiraremos do carro”, comenta un Abalo muy optimista.



Céltiga vs Ribadumia

Mientras el Arosa juega uno de los partidos más ilusionantes de las dos últimas décadas el domingo en Vilalba, en A Illa se medirán en un derbi de urgencias Céltiga y Ribadumia. La parte baja de empieza a aclarar a falta de cuatro partidos. Con el Somozas descendido en Segunda B y el Boiro en una situación crítica, Ribadumia, Alondras y Céltiga se han quedado como los tres grandes perjudicados del efecto cascada. Curiosamente, jugarán entre ellos en las tres próximas jornadas. De los cuatro partidos que restan, el Céltiga jugará tres en casa. Además del Ribadumia, recibirá a Vilalbés y Castro. Su único partido a domicilio será en la penúltima jornada en Cangas, una final. Por su parte, a los aurinegros les esperan dos partidos de infarto. Puesto que tras visitar el Salvador Otero recibirán al Alondras. El calendario en las dos últimas jornadas es un poco más amable con los de David Sierra, puesto que visitarán al Castro y cerrarán la liga en casa con el ya descendido As Pontes. El Alondras no lo tiene sencillo, además de los duelos ante los dos equipos arousanos, el domingo por la mañana recibe al Deportivo B y en la última jornada visita al Vilalbés. Todos estos enfrentamientos directos hacen que el Villalonga, aún sin portero, pueda estar parcialmente tranquilo en este último mes de liga con sus 49 puntos.