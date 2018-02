El apogeo del fútbol meco

El fútbol grovense está en auge gracias a las magníficas temporadas que están realizando Unión Grove y Amanecer. Desde la fusión de Deportivo Grove y Anduriña en 2005 nunca el balompié meco había alcanzado una situación de apogeo como la actual, con el Unión Grove peleando por ascender a Tercera División y el Amanecer líder del Grupo V de Primera Autonómica acariciando de nuevo el salto a Preferente Sur.

La trayectoria del Unión Grove es sorprendente. Partió con el objetivo de lograr la permanencia sin sobresaltos. Le ha sobrado un tercio de liga para conseguirlo. Es el equipo revelación, cuarto a solo dos puntos del ascenso directo y codeándose con los dos grandes ourensanos (Bande y UD Ourense) y con plantillas confeccionadas para estar arriba como Estradense y Moaña.

Nel Blanco maneja una plantilla con veteranos ilustres como Fiti (39 años), Saúl (37) y Vixo (32), junto a futbolistas ya muy hechos como Diego González, Dieguito o Martín Rey, que se mezclan con una gran parte de jóvenes sub 23.

El Unión Grove parte con una ventaja respecto a los favoritos en la lucha por ascender, no tiene presión. Gestionar su dinámica positiva es su única preocupación. El domingo recibe en Monte da Vila al Atios, que es sexto con dos puntos menos que los mecos. Una tercera victoria seguida prolongaría el bonito sueño unionista. Alcanzar la categoría nacional no es una quimera.

Al oeste de la península, el Amanecer lidera el grupo V de Primera Autonómica en su tercera temporada de su historia en la categoría. Tras empezar regular, con solo 11 puntos en las primeras ocho jornadas, el equipo de Ricardo Dios solo perdió un único encuentro de sus últimos catorce, llegando a encadenar una racha de cinco victorias seguidas que le colocaron entre los mejores. Otra de tres triunfos seguidos le dio el liderato hace algunas semanas, y ahí sigue, con escasa ventaja sobre el pelotón de aspirantes que forman Gran Peña, Juvenil, Portonovo y CJ Cambados. “Estamos a ser un equipo no campo, traballando moito”, dice el técnico isleño.

La pasada temporada, el Amanecer se quedó a las puertas del ascenso. Un cuádruple empate a 64 puntos en lo más alto de la tabla con Marcón, Campo Lameiro y Beluso le impidió dar el histórico salto a Preferente. Este año Ricardo Dios volvió a confeccionar un plantel “para tratar de estar arriba”. Destacan veteranos como Tinaia, Cano, Suso o un Agusto que lleva 16 goles y va camino del pichichi una vez que Jonás cambió el Domaio por el Alondras. En el plantel hay otros futbolistas maduros y con experiencia en categorías superiores como Bisti, Iñaqui, Róber, Gabri o Félix.

El segundo entrenador, Dani Arosa, incluso descolgó las botas para ayudar cuando hubo problemas de bajas. “O importante é ter xente adestrando como agora e o sacrificio no campo”. La única derrota en los cuatro últimos meses fue en Zacande. “Foi un toque de humildade para todos”, recuerda el entrenador isleño, que apunta a la solidez defensiva como clave para mantener la línea de resultados. El Amanecer, equipo menos goleado del grupo, se jugará gran parte de su futuro en las próximas citas, empezando por la visita el domingo al campo de Barreiro, donde se medirá al Gran Peña, segundo clasificado.