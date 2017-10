El Xuven se agiganta con el líder

A la cuarta llegó la vencida. Y de qué manera. El Xuven dio la sorpresa ayer en O Pombal al derrotar al HLA Alicante en la prórroga por 94-87. Fue un partido vibrante, en el que los locales no se rindieron jamás y jugaron con una voluntad de hierro ante uno de los grandes favoritos a ganar la liga. Un triple en el último segundo de Will Saunders, la estrella del partido con 38 puntos, forzó el tiempo extra, donde los locales ya fueron un vendaval que se llevó por delante a los alicantinos para deleite del público.

El Xuven jugaba en inferioridad física ante un rival con más centímetros y profundidad de banquillo. Pero los locales suplieron la diferencia con mucho deseo para dominar aspectos como el rebote, y con recursos tácticos como utilizar a Will Saunders de ala pívot y correr riesgos defensivos en los bloqueos.

Ya desde el principio el equipo de Chiqui Barros jugó con mucha garra, aunque le faltó acierto en el tiro. Solo Will Saunders, que se fue al descanso con 21 puntos, estaba inspirado ante un HLA Alicante que se vio superior desde el inicio pero que no pudo romper el partido porque fue incapaz de cerrar el rebote. En ello tuvo mucho que ver la actitud que mostraron los locales, que defendieron atentos a las normas. Los alicantinos estuvieron muy bien dirigidos por Pedro Rivero, que anotó y repartió juego (al final del primer cuarto ya habían anotado 8 visitantes). Sin embargo tuvieron que esperar a los dos últimos minutos del primer parcial, cuando Will se fue al banco, para abrir el marcador tras un 0-7 (14-22).

Al inicio del segundo cuarto la diferencia llegó hasta los diez puntos tras un triple de Adrián Chapela, que regresaba a Cambados (18-28), pero el Xuven siguió fiel a su plan con el mono de faena para cargar el rebote de ataque, igualando el poderío físico del rival. Fue Will de nuevo el que asumió el liderazgo y con sus tres triples y sus rebotes encendió al público y el Xuven se puso a 4 (26-30). Pero el equipo de David Varela jugó muy serio los últimos tres minutos, encontrando situaciones de ventaja en ataque para irse al descanso 8 arriba (34-42).

En el tercer cuarto, el Xuven salió con dos pívots (Estévez y Jawara) y Will esta vez de alero. De inicio los alicantinos endosaron un parcial de 0-4 y disfrutaron de su máxima ventaja (34-46). Chiqui Barros pidió tiempo, y a partir de aquí todo cambió. El Xuven en la reanudación consiguió poco a poco minimizar las virtudes del HLA Alicante. Pasó a dominar el partido desde su defensa y consiguió un parcial de 14-2 para empatar el partido, incluso Pablo Villarejo dispuso de un triple que no quiso entrar para poner por delante a los locales, que llegaron al último cuarto con el duelo equilibrado (52-53).

Consumidos dos minutos y medio del último período, por primera vez el Xuven se vio por delante con un triple de Saunders 56-55. La remontada se había consumado. Pero los alicantinos reaccionaron bien y encontraron otra vez situaciones de ventaja en los cambios defensivos. Por dos veces HLA Alicante consiguió irse de 5 puntos, la última a falta de dos minutos tras un triple de Nacho Díaz. Después de haber peleado tanto, el Xuven no tiró la toalla, ni mucho menos. Reaccionó con una canasta de Will y un triple de Pablo Villarejo. Al último minuto y medio se llegó con igualad máxima (69-69).

Otra vez un cara o cruz en O Pombal. Con 70-71, los locales tuvieron dos opciones de triple. El primero de Samu Barros, que volvió a hacer un partidazo, cada vez más maduro en su juego, el segundo de Juanchi. Restaban 11 segundos. Tras la pertinente falta no falló Pedro Rivero (70-73). Todo parecía sentenciado cuando en la acción siguiente el aro escupió el triple de Samu Barros. Restaban dos segundos y el balón era local. Y le llegó al mejor del partido, en el momento idóneo. Will se levantó desde una posición frontal y anotó el triple que hizo enloquecer al público, mientras el director deportivo de los visitantes, Guillermo Rejón, no podía creérselo.

HLA Alicante entregó la cuchara. Fue arrollado en el tiempo extra, que tuvo al pívot noruego Jawara como gran protagonista con 10 puntos.