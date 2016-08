Fredi apela al “equilibrio” para eliminar hoy al Guijuelo

El Boiro debuta esta tarde en la Copa del Rey en el duelo que le mide en Barraña al Guijuelo a partir de las 20 horas. Una cita histórica, con la que empezar a soñar. La directiva acordó rebajar las entradas para los socios a 5 euros, puesto que acaban de abonar el carné hace unas semanas. Los no socios pagarán 10 euros.Son tres las eliminatorias ante equipos de Segunda B y Tercera las que hay que superar para enfrentarse a los clubes que disputan Champions y Europa League.

El primer escollo es un hueso. “Solo hay que ver la clasificación del Guijuelo en Segunda B los tres últimos años, sexto, quinto y tercero, para comprender que es un rival muy fuerte”, explica Fredi Alvárez, técnico de los arousanos. “Tiene un estilo de juego muy definido y se reforzó muy bien en la parte de arriba”. Además viene de ganar al Racing de Ferrol en liga en A Malata, en un partido en el que reservó jugadores importantes como Aitor Aspas, Gordillo o Pino pensando en la Copa. Tampoco jugó Ayala, por temas burocráticos, pero hoy sí estará en Barraña.

“No puedes pretender ganar el partido en los primeros minutos por jugar en casa”, advierte Fredi, que convocó a los 20 disponibles y realizará dos descartes antes del duelo. “Tiene que ser un partido largo, en el que no cometer errores. Hay que tener control de la situación, no perder la posición ni el equilibrio”. En caso de empate habrá prórroga, con la posibilidad de hacer otro cambio extra. “Intentaremos sacar el mejor once para pasar la eliminatoria. Sabemos que la Copa del Rey es un aliciente para el club, a nivel económico todo lo que sea pasar repercute a su favor”, explica Fredi, debutante en la competición como técnico. En su etapa de futbolista la llegó a jugar con el Alondras, cayendo en primera ronda cuando todavía se disputaba a doble partido.