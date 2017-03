Manu Santos: “Los jugadores lo han dejado todo, pero en defensa hicimos un mal partido”

redacción

Manu Santos se mostró “satisfecho” por el resultado y destacó “la actitud de los jugadores, que han peleado, han luchado y lo han dejado todo”, si bien también se mostró contrariado con aspectos del juego que no le gustaron, sobre todo la defensa, “algo que tenemos que mejorar”. El vilagarciano explicó que fue decisión suya no hacer pública la ausencia de Charles en este partido, “no quería que se le diese importancia para no cargar de responsabilidad a sus compañeros ni a él por ausentarse en competición”, otro de los motivos tuvo que ver con no dar pistas al rival “para que no preparase nada especial porque es algo que yo sí hago”.

En cuanto al desarrollo del partido, dijo que “hicimos una buena entrada, estuvimos bastante acertados en ataque y con buena lectura defensiva, pero enseguida nos pudo un poco el exceso de ganas en un ambiente hóstil y ruidoso que nos hizo pasarnos de vueltas, sobre todo en defensa, al cometer errores de bulto. Teníamos unos objetivos en defensa en este partido sabiendo que ellos eran buenísimos tiradores y nos equivocamos por completo, hicimos un muy mal partido en defensa. Es cierto que ellos tuvieron acierto pero también que nos equivocamos”.

En el tercer cuarto el Xuven sin embargo mejoró, “en el descanso tras hablarlo lo hicimos un poco mejor, pero seguíamos pecando de errores concediendo tiros”. El partido llegó igualado al final y el Xuven volvió a salir airoso. “Lo gestionamos bien, pudimos irnos a 5 o 7 puntos en los dos últimos minutos, pero se salieron un par de canastas, luego buscamos a Brant para gestionar el tema de los tiros libres porque es un seguro desde la línea y conseguimos llevarnos el partido robando la última pelota”.