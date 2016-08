Nel Blanco: “Tenemos un equipo chulo, pero hay que ser realista”

El Unión Grove empieza el domingo en Vigo ante el Alertanavia una nueva temporada en Preferente Sur marcada por los cambios en la presidencia y el banquillo. Jose Ramón Míguez tomó el relevo de Nel Otero al frente del club y Nel Blanco colgó las botas para recoger el testigo de Borja Burgos en la dirección del primer equipo. La plantilla también cambió bastante. No así el objetivo, que sigue será de nuevo la permanencia.

Continúan los porteros Velay y Ruchy, los defensas Fiti, Gabri y Dani, los medios Rodri y Martín Rey, y los atacantes Dieguito y Ramón. A Monte da Vila llegaron jugadores experimentados para dar un salto de calidad y aportar experiencia. Son los casos de Diego Blanco y Saúl (Villalonga), Vixo (Arosa) y Caco (Pontevedra). Este último regresa a los terrenos de juego después de más de un año en el dique seco por una grave lesión. Nel Blanco convenció también a chavales jóvenes y con proyección. Como Carlos Beis, Jacobo y Félix (Alondras), Josiño (Choco), Jony (Sanxenxo) o Pablo Baúlde (Céltiga). Además cuenta con bastantes juveniles. Tiene 21 jugadores con ficha, pero la plantilla no está cerrada. Buscan un defensa. “Confío en fichar bien a última hora”, dice el entrenador.

“Nuestro objetivo es mantenernos, a medida que van pasando las jornadas veremos donde nos pone la liga, pero hay que ser ser realistas, aunque creo que tenemos un equipo muy chulo”. En su primera etapa como técnico sénior, Nel explica que adaptará el modelo de juego a las características de los jugadores. “Todos queremos jugar bonito, pero la realidad es que hay que adaptarse a los jugadores que tienes. Lo ideal no es tratar de jugar como Guardiola, que a veces aburre, ni como Simeone. Hay que buscar el término medio”.

La pretemporada, como es habitual cada año en O Grove, ha estado marcada por los problemas para entrenar de bastantes jugadores, por sus ocupaciones laborales en plena temporada estival. “No todos han podido entrenar lo mismo por lo que no están en las mismas condiciones”. Pero a nivel de resultados, salvo la derrota ante el Arosa, el Unión Grove doblegó a todos sus rivales de inferior categoría.

El debut el domingo en Vigo no será sencillo, debido a las pequeñas dimensiones del campo. “No tenemos demasiadas referencias del rival, pero sabemos como es el campo y como jugar en estas condiciones”, explica el exjugador Nel Blanco.