Otero: “Me gustó muchísimo mi equipo en la primera parte”

El Arosa fue mejor en el derbi y ya desde el principio demostró más determinación. Jorge Otero hizo cambios en el once que le dieron resultado. Su equipo fue agresivo y profundo en la primera parte, cambiando completamente la imagen que dejó hace una semana en Vilalba. “La primera parte fue muy buena, apretando muy bien, jugando y teniendo muchas llegadas, me gustó muchísimo el equipo. Estuvimos concentrados, apretando su salida de balón y prácticamente sin conceder. Fuimos muy superiores y ese 2-0 fue más que merecido”. Tras el descanso, el Arosa bajó prestaciones, algo que no gusta a su entrenador. “En la segunda parte corrimos mucho sin sentido, lo provocamos nosotros mismos con tantas pérdidas. Sabíamos que ellos sufrían con balones a la espalda de su defensa, porque les cuesta replegar, pero nos faltó paciencia y concedimos algunas ocasiones que no deberíamos conceder. Nos faltó concentración e intensidad”.



Preguntado por las dos acciones polémicas que acabaron en las expulsiones de Alberto Liñán y Javi Pazos, Otero ofreció su visión. "La primera la veo bien, le suelta una patada a Sylla, puede ser expulsión. La de Javi no la veo, él me dice que le pisa un contrario y suelta una patada, pero son situaciones que tenemos que controlar, a ver cuantos partidos le caen... Una expulsión en un partido que estaba controlado no puede ocurrir".