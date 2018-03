Un paso firme para seguir en Plata

El Xuven no falló en Barcelona ante el colista BC Martorell y consiguió su décima victoria de la temporada en liga al imponerse 61-71 en un partido en el que le tocó ir a remolque en la primera parte y logró encarrilar en un fantástico tercer cuarto, cuando llegó a estar 18 puntos arriba, para acabar ganando con más apuros de los esperados a un rival prácticamente condenado al descenso a EBA. Debutó el serbio Milos Andrejevic, que salió titular aunque apenas jugó cinco minutos. Poco tiempo estuvo en pista también el máximo anotador de los cambadeses, Will Saunders, y es que Chiqui Barros depositó su confianza en seis jugadores, cinco nacionales (Juanchi, Samu, Villarejo, Poyatos y Estévez) y en el norteamericano Coby. Los tres interiores volvieron a ser clave, anotando 40 de los 71 puntos del equipo, con mención especial para el joven balear Carlos Poyatos, que sigue creciendo en la liga. Orellano fue el faro del equipo, ayudado por Samu Barros. Los bases cambadeses leyeron bien las defensas de los catalanes para abastecer de balones dentro a sus compañeros.



Aunque el Xuven empezó bien con un 0-6 de salida, pronto el joven equipo vinculado a Basket Manresa tomó el mando y dominó el primer cuarto.

Mediado el segundo y tras el parón obligado por una torcedura de tobillo de uno de los árbitros que no le impidió continuar, Martorell logró ponerse 9 arriba (33-24), sobre todo gracias a la aportación de Nil Bria. A partir de entonces el Xuven empezó a funcionar como en las últimas semanas, planteando diferentes defensas y doblando balones a sus interiores en ataque. El equipo arousano se puso a funcionar y endosó un parcial de 3-12 para irse al descanso con el partido empatado luego de un “canastón” en la última acción de Poyatos tras asistencia por la espalda de Samu Barros previo robo de balón (36-36).



La dinámica negativa en la que se encuentra el equipo catalán se dejó notar en el tercer cuarto con su carrusel de errores en ataque que precipitaron un parcial demoledor del Xuven. Con Juanchi desatado generando ventajas, los interiores atentos para castigar en la zona y dominar el rebote, y el tirador Villarejo fiable desde el triple, el Xuven empezó a abrir brecha ayudado por su zona mixta. Ni siquiera los dos tiempos muertos que pidió el técnico local Joan Albert Cuadrat cambiaron la dinámica. Martorell se atascó y el Xuven le endosó un parcial de 0-16 cerrado con un triple de Samu Barros a la segunda y una canasta de Poyatos tras asistencia del propio Barros. Unos tiros libres de Girau acabaron con la sequía de los locales, que llegaron a estar 18 abajo tras un triple de Juanchi. El cuarto se cerró 44-60.

Martorell reaccionó en el último, se puso en zona y mejoró su acierto. De salida llegó a ponerse a 9, obligando a Chiqui Barros a parar el partido, a devolver a Juanchi a pista y prescindir de Will apostando por el quinteto nacional para acabar el duelo. El Xuven administró su renta en el último cuarto, en el que estuvo bastante irregular. Incluso a falta de dos minutos Nil Bria falló un mate en contraataque para poner a su equipo a 4. En la acción siguiente, Poyatos, atento al rebote de ataque, anotó bajo canasta acabando con las esperanzas de remontada del colista. El Xuven cumplió su objetivo, con solvencia. Tiene un triunfo de ventaja sobre el descenso y le espera otro partido clave la próxima semana en casa ante el CB Zamora, que es penúltimo.



Chiqui Barros

“Es una victoria importantísima, muy difícil de conseguir en un partido de muchos nervios, tiene mucho mérito. No entiendo como este rival está donde está, tiene muy buenos jugadores. En la primera parte estábamos demasiado nerviosos, demasiado responsabilizados, no estábamos jugando sueltos, pero el final del segundo cuarto y el tercero fueron brillantes, otra vez nuestra defensa mixta nos rompe el partido, y luego al final estábamos deseando que se acabase. Estamos muy contentos, es la tercera victora seguida fuera”, analizó el técnico del Xuven.