Pontecesures, As Torres y O Muiño exhiben sus canteras en Ourense

El municipio ourensano de A Veiga acogió el fin de semana la segunda competición de la Liga Gallega de Infantiles 2017. Una prueba la que se desplazaron 36 clubes gallegos con 380 deportistas de las categorías alevín e infantil. La playa de los franceses en el embalse de Prada no dejó sorpresas en las clasificaciones finales por clubes. El Club Náutico Pontecesures volvió a sumar un triunfo en la liga masculina al sumar 4.709 puntos el segundo clasificado fue el C.E.P. Ciudad de Pontevedra que llegó a la cifra de 2283 puntos, la tercera posición con 1793 puntos fue para el Club Piragüismo Rías Baixas. Por otra parte el Club As Torres Romería Vikinga repitió victoria en la categoría femenina con 3.188 puntos, el segundo clasificado el C.E.P. Ciudad de Pontevedra alcanzó la cifra de 2.116 puntos, siendo el tercer puesto para el Club Náutico O Muiño con 1.627 puntos. Por lo que respecta a los resultados individuales, las mujeres Alevín A fueron las primeras en entrar en competición, en esta prueba la deportista del Piragüismo Cambados Avril Freire fue la primera en entrar en meta por delante de Érika Torres (Piragüismo Portonovo) y Marta Guimarey (As Torres), por otro lado Mario Santos (Náutico Pontecesures) logró la medalla de oro en Alevín A.



En la categoría Infantil B Carmen Devesa del Breogán de O Groce consiguió la primera posición en mujer Kayak, Noelia Miguéns, de As Torres, fue tercera. En kayak masculino Aarón Giadás, Náutico Pontecesures, fue segundo. En la modalidad de canoa Brais Sobrino (Náutico Pontevecesures) fue plata y Pablo Sopkowsky de As Torres logró el bronce. En mujeres Valeria Oliveira del Breogán de O Grove fue segunda y Aroa Dios de As Torres acabó tercera.



La categoría infantil A fue la encargada de cerrar la competición, en mujeres kayak la vencedora fue Lucía Da Costa, de As Torres, seguida por Sara Durán, del Piragüismo Portonovo y Lúa Cubiella, del Náutico O Muiño. En canoa el primer clasificado fue el palista Rodrigo Abalo, del Náutico Pontecesures.



La siguiente competición de la liga será el próximo 20 de mayo en la Ría da Pasaxe en A Coruña, con el Campeonato Gallego de 3.000 metros en K2 y C2. l