El rodillo amarillo arrasa de nuevo

El Cambados Cidade Europea do Viño 2017 derrotó ayer al Covirán Granada en otra actuación memorable en un O Pombal entregado a la causa. Lo hizo merced a una excelente segunda parte, en la que a punto estuvo de recuperar el average particular. Al final, 76-63. Otro equipo que llega líder a Cambados y se va escaldado. El Xuven, el rodillo amarillo, se sitúa segundo y es el equipo más en forma de la Leb Plata al sumar su quinta victoria consecutiva.

Lo de ayer fue otra demostración de que el equipo de Manu Santos se está viniendo muy arriba. Jugando con una confianza y un nivel físico considerables. Salió agresivo, con un parcial de 4-0 e incluso Juan Rubio dispuso de un triple totalmente solo para poner el 7-0. Pero poco a poco el Covirán Granada también se metió en un duelo que tenía un ritmo vertiginoso, con dos equipos intentando ser muy agresivos en defensa. No había un momento de pausa. Cuando el Xuven se mostró más acelerado en el primer cuarto, Granada sacó partido para anotar en transiciones y se cerró el primer parcial 8 arriba (10-18). En el segundo cuarto con las rotaciones el Xuven mejoró. Romera ofreció mucha solidez en el rebote, la entrada de Mat y Érik también dio nueva energía al equipo, volviendo a subir la intensidad defensiva, generando mucho en los primeros segundos de cada ataque. Llegó por tanto un parcial favorable para ponerse por delante, pero al final del cuarto hizo mella ese esfuerzo y los andaluces pegaron un pequeño estirón e incluso con una canasta en el último segundo se marcharon al descanso 7 arriba (25-32).

La salida del tercer cuarto del Xuven fue brutal. Aumentó claramente la intensidad, incluso los árbitros se adecuaron a ello permitiendo más contactos y los locales se encontraron muy cómodos. Empezaron a anotar con fluidez, le dieron la vuelta al marcador con un parcial de 13-3 que obligó al Covirán a pedir tiempo. El Xuven mantuvo su buen trabajo defensivo sin dejar jugar en el poste bajo a Jesús Fernández y a De Lattibeaudiere, siempre con dos contra uno, por lo que los visitantes no se encontraban cómodos, ya que no estuvieron nada acertados en este cuarto en el tiro exterior. Al contrario del Xuven, que empezó a “enchufar” y siguió apretando el acelerador para coger una renta sustancial.

En el último cuarto nada cambió y la diferencia siguió aumentando, por lo que los de Manu Santos se encontraron con la posibilidad de pelear el average particular (93-76 en la ida). La intensidad defensiva no bajó y los dos entrenadores empezaron a pensar en el average, los visitantes en vez de dejarse llevar lo solventaron in extremis.

El Xuven está haciendo las cosas muy bien, defensivamente es un equipo serio y en ataque desprende confianza. Hay que destacar al bloque por encima de todo. También a jugadores que están creciendo como Pedro Romera. El trabajo de los dos bases, las rachas de anotación de Brat y Rubio, la pelea de Shota al poste, la actividad de Matt...En definitiva, a todos. Orgullo cambadés.