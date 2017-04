El Villalonga escribe otra página épica en un gran escenario

El Villalonga consiguió ayer su octavo triunfo de la temporada a domicilio, nada menos que en San Lázaro ante el Compostela. Un gol de Pablo Mota en una primera parte excelente de los de Antonio Fernández decidió un duelo con el que el Villalonga da un paso prácticamente definitivo hacia la permanencia. El triunfo tuvo mucho de épica, ya que el meta Iván Parada sufrió un lesión muscular y jugó una hora totalmente cojo porque el Villalonga no tenía recambio, ya que Cascallar sufrió un accidente laboral el miércoles en un dedo y estará un mes de baja. Antonio valoró introducir al central Adrián Santos como portero, pero al final Parada fue aguantando desplazándose en el área con una cojera significativa y sin golpear los saques de meta. El plan celeste fue perfecto. Un 5-4-1 con rombo en la medular. El Villalonga fue muy superior durante los primeros veinticinco minutos, tuvo el balón y las ocasiones. Primero Mota remató al palo, luego hubo un penalti a Josiño no señalado y tras otro aviso llegó el gol. Un golazo de Mota, que sentó a tres defensas en un recorte en el área. A la media hora se lesionó Iván Parada, que aún cojo sacó dos manos consecutivas a tiros de Diego Rey y Ube, una a cada lado, con unas estiradas espectaculares. Y antes del descanso, aún sacaría otras más, en un remate de Santi Gegunde de cabeza al segundo poste.



Plan perfecto

En la segunda parte el Villalonga estuvo muy bien posicionado, sin meterse atrás, y neutralizó a un rival que fue un querer y no poder. Es una victoria de prestigio para el equipo revelación de la liga, recién ascendido y octavo en la tabla. l