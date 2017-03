Zapatero considera que la “madera de líder” de Susana Díaz es decisiva

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, considera de cara a las primarias del PSOE que la presidenta andaluza, Susana Díaz, tiene “más madera de líder” y que el liderazgo “es decisivo” y mantiene que la convicción con la que esta defiende el legado del PSOE le resulta “muy convincente”

Zapatero además entiende que esta convicción es “una condición esencial para ser mayoría política en este país”, según dijo en Onda Cero donde fue preguntado por el otro candidato a las primarias Pedro Sánchez.

“Yo no tengo reproches a ningún compañero, ni a Pedro Sánchez. Lo que sí he percibido es que la convicción con que defiende Susana Díez el legado del PSOE me resulta muy convincente”, incidió Zapatero, quien recordó que ella ganó las elecciones andaluzas. Y “ganar y el liderazgo político es muy difícil”, advirtió

Zapatero anunció que acudirá el 26 de marzo a la presentación de Susana Díaz como candidata a la Secretaría General del partido, si bien no intervendrá.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, apeló, ante el proceso de primarias en su partido, al “respeto” entre compañeros: “Espero que nos queramos un poquito más entre todos, que haya un poco de cariño”, dijo.

Mientras, Susana Díaz agradecía “todo el cariño” de sus compañeros del PSOE, al ser preguntada por las palabras de apoyo pronunciadas ayer por el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El grupo joven de apoyo a la candidatura de Susana Díaz superó, en ocho días desde su puesta en marcha, los 2.300 participantes. El secretario general de las Juventudes Socialistas, Nino Torre, destacó la “enorme ilusión que despertó entre los jóvenes” la candidatura de Díaz.