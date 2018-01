La adjudicataria espera tener los contenedores subterráneos reparados la semana próxima

El Concello espera que los contenedores subterráneos estén reparados en breve pues solo faltan algunos mecanismos que era preciso cambiar. Además tiene previsto instalar una nueva isla de este tipo de recipientes en la calle Ourense, con una inversión de algo más de 19.000 euros de la Diputación.

El primer teniente de alcalde, Víctor Caamaño, señaló que el problema está prácticamente solucionado pues faltan algunas piezas y la empresa encargada espera tenerlas la semana próxima. Cabe recordar que las seis islas de la villa llevan más de dos meses sin funcionar después de que la adjudicataria provisional de la recogida de basura detectara una serie de deficiencias. De hecho, también se descubrió que carecían de la necesaria homologación y el Concello tuvo que contratar su reparación y mantenimiento.

El arreglo se estaba demorando más de lo deseado porque, según la firma, no llegaban las piezas necesarias para ponerlos en marcha. La administración local ha tenido que invertir 17.000 euros en este asunto y espera que este tipo de gastos de mantenimiento sean asumidos por la adjudicataria definitiva del servicio, que se espera contratar este año. Se hará a través de la Mancomunidade do Salnés y junto a Vilanova. El pliego de condiciones ya está casi listo.



Un ahorro de 3.000 euros

Por otra parte, ayer se abrieron los sobres con las ofertas de las empresas aspirantes a ejecutar el proyecto para dotar de contenedores subterráneos a la calle Ourense. En principio estos depósitos iban a instalarse en Curros Enríquez y están financiados con el Plan Concellos 2016.

La empresa Construcións, Obras e Vías ha sido propuesta como adjudicataria. Lo ejecutará por 19.632 euros, lo que supondría un ahorro de 3.185 euros, con respecto al precio de licitación. La otra aspirante es Promoreyba, su precio era de 22.817 euros y no presentó ninguna rebaja.