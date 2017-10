Aragunde acusa a la alcaldesa de hacer un concurso a medida para dar la plaza al oficial de la Policía

La jefatura de la Policía Local de Cambados vuelve a estar de actualidad por el revuelo político que ayer levantó en la localidad. El PP acusó a la alcaldesa, Fátima Abal, de impulsar un concurso hecho a medida para otorgar una plaza de oficial a Adolfo Suárez, quien durante los últimos años ha desempeñado tal función de forma temporal. Las críticas populares se dirigieron contra la regidora al subrayar el conservador Luis Aragunde que “en Cambados apréciase que teñen unha amizade manifesta e entendemos que este proceso non debe facerse así”, en una convocatoria de oposición por movilidad que, según él, favorecerá la elección de Suárez “e se non, ao tempo”.

“Non sei o que opinan os outros grupos, pero o que se ve é que este xefe da Policía está exercendo máis de chófer e gardaespaldas da alcaldesa, que non o precisa”, arremetió el popular.

Considera, además, que si, efectivamente el Ayuntamiento tiene necesidad de regularizar la plaza para la jefatura de la Policía de forma definitiva, se debería acoger a un decreto que la Xunta prepara y que verá la luz a principios de 2018. De este modo, la oposición será gratuita para el Concello, que solo por la convocatoria del concurso en el BOP abona ahora unos 821 euros en concepto de publicación y trámites, pago con reparos de Intervención, denuncian los populares. Además, de acogerse al decreto autonómico que recomienda el PP, la selección de los aspirantes correría a cargo “do persoal máis cualificado”, de la Academia Galega de Seguridade, lo que garantizaría un “proceso moito máis transparente”. “Dime de que presumes e direiche de que careces”, acusaba ayer Aragunde al tetrapartito, “que fala moito de transparencia, pero a practica pouco”, sosteniendo la acusación contra la Alcaldía de intentar un “enchufe” del agente.

Abal: “Que o expliquen”

La alcaldesa salía ayer al paso de las acusaciones, primero, cuestionando cómo el PP tuvo acceso a las bases de la convocatoria para cubrir la plaza, “se esta aínda non é pública”, dijo sobre la gravedad de una supuesta filtración de documentación confidencial del Ayuntamiento. “Que o expliquen”, retó públicamente al PP.

Calificó de “moi forte” las críticas populares, asegurando que es una “actitude machista” el haber sugerido que “necesito un escolta, un gardaespaldas ou un chófer”. “A xente quéreme, recibo o cariño dos veciños pola rúa. Son unha muller independente que non se sinte ameazada”, reprochó a los ataques populares.

En cuanto al fondo de la cuestión, defendió la legalidad y la pertinencia de la convocatoria, insistiendo en varios puntos: Será pública, con lo que podrán concurrir todos los oficiales de Policía Local en Galicia; no tendrá examen, sino que será por concurso de méritos, con criterios de valoración que marca la Xunta, al igual que el propio procedimiento de oposición por movilidad, recogida por ley en casos como estos; tiene informes favorables, técnicos y de la administración autonómica; y más: “O que teña algunha dúbida, que vaia ao xulgado”, reprochó a los populares, acusándolos de intentar expandir dudas infundadas sobre el proceso.

La situación de la jefatura

La plaza de inspector en Cambados es propiedad de Maxi Cid, aunque por su residencia en Ourese encadena comisiones de servicios para poder desarrollar su actividad en aquella ciudad. Ante estas ausencias, el Concello buscó hace año y medio un nuevo oficial que desempeñase el cargo de forma temporal, Adolfo Suárez, cuya propia comisión de servicios en Cambados expirará el próximo mes de marzo. Para entonces, el Concello deberá tener resuelto quién ostentará la jefatura desde entonces.

El Ayuntamiento tiene tres plazas de oficiales, pero dos de ellas están vacantes. Para complicar la situación, la única que no lo está se encuentra con su titular de baja. Así pues, el Concello quiere sacar ahora un concurso de méritos para cubrir una de las vacantes. Este es el proceso que ahora cuestionan los populares.

Para la otra vacante, Abal quiere convocar a medio plazo “o primeiro proceso de promoción interna da historia no Concello de Cambados”, para que alguno de los agentes del Cuerpo puedan aspirar a la plaza. l