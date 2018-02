Las carrozas toman A Illa con la reivindicación de su independencia de Vilanova

“Se Piolín vén ás carrozas o sábado, o domingo vai resacoso de volta”, para el Momo. Con esa declaración de intenciones arremetían satíricamente los isleños contra el vídeo promocional del Carnaval de sus vecinos vilanoveses. Entre su contenido, en el que el alcalde vilanovés amenaza con decretar un 155 contra A Illa, y con el tinte de las bromas de este “Entroido” ya netamente orientado hacia el procés catalán, el desfile de carrozas isleño de este sábado no estuvo exento de tales referencias.

Los “liborios independentistas” proliferaron entre una buena colección de estructuras en desfile que, como cada año, volvieron a sorprender a todos por la originalidad y vistosidad de las ideas desarrolladas.

Las carrozas tomaron el centro urbano de A Illa, como manda la tradición, sin renunciar tampoco a algunos clásicos disfraces del Carnaval, con el estilo característicamente isleño.

Fue ayer la penúltima de las ocho jornadas incluidas este año en el ampliado y renovado programa carnavalesco en A Illa de Arousa.

El acto final tendrá lugar hoy, con la jornada dedicada a las comparsas que, como novedad, saldrán no de la Casa do Mar, sino de la zona donde se ha instalado la carpa festiva, en el entorno de O Regueiro.

Habrá presencia de agrupaciones de O Grove, Vilaxoán, Cambados y, como no, de A Illa. Son un total de diez comparsas cuyas actuaciones serán iniciadas por as de “Os Nenos Cantores da Coral Polifónica dos Cacajuetes”, de O Grove, y concluirán con la mítica y famosa formación isleña de la comparsa “O Cano”.