El Concello realizará mejoras y eliminará humedades en la casa de cultura de San Vicente

El Concello do Grove acometerá el próximo mes de julio trabajos de mantenimiento en la casa de cultura Ángel Vázquez Hereder. Se trata de una demanda vecinal muy esperada en San Vicente ya que la obra espera acabar con los problemas de humedad muy graves en algunas estancias del edificio.

Para estos trabajos será precisa una inversión de más de 6.000 euros. La mayor parte del presupuesto estará destinado a la eliminación de las humedades para lo que se procederá a un inyectado de poliuretano. Es el único sistema de aislamiento exterior que no interfiere para nada en la utilización del local, además de conseguir una disminución en la carga de la estructura.

La mejora del local también prevé un pintado y mejora interior del espacio del salón de actos, pero también de las escaleras y otras zonas. Se espera que la inversión mejore notablemente unos problemas que se venían detectando desde hace tiempo.

Menos molestias

Las obras se programan para el mes de julio, en un periodo sin actividades dentro de este espacio, para no interferir en la actividad habitual del edificio, especialmente desarrollada por diversas asociaciones culturales.

De hecho, varias asociaciones fueron informadas y el Concello ha coordinado con ellas la mejora temporada para los trabajos.

Ubicada en el lugar de Os Campos, la casa de la cultura dedicada al maestro de escuela Ángel Vázquez Hereder, cuenta con una intensa programación de actividades diversas como exposiciones, cursos, jornadas, conciertos musicales, representaciones teatrales y todo tipo de producciones culturales.

La casa de cultura de San Vicente cuenta también con un espacio propio destinado a la biblioteca pública donde se organizan distintas actividades como cuentacuentos y teatro.

Es uno de los edificios municipales con mayor actividad en O Grove y la mejora de estas instalaciones es ya una demanda histórica para los vecinos de San Vicente. l