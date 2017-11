La Diputación retomará en diciembre las obras del vial A Granxa-Dorrón

Tras más de dos años de espera, la Diputación de Pontevedra iniciará el próximo mes de diciembre el remate de la mejora de la carretera provincial A Granxa-Dorrón. El diputado de Mobilidade, Uxío Benítez, anunció ayer que los trabajos se centrarán en finalizar las aceras, la canalización de los servicios de telefonía y el suministro eléctrico, así como el asfaltado de la vía. Asimismo, instó al Concello de Sanxenxo a entregar en un plazo de un mes los terrenos que faltan para finalizar la actuación en un trecho de veintiséis metros.

El proyecto está sin finalizar y Sanxenxo, según el diputado Uxío Benítez, no entregó aún todas las fincas necesarias. En los últimos tiempos, el gobierno local sí aportó la cesión de terrenos correspondiente a uno de los vecinos que faltaban.

Gracias a esto, a lo largo del próximo mes de diciembre se van a ejecutar las obras de mejora en el nacimiento de la carretera en el cruce, con un muro de cierre y contención, la dotación de la correspondiente acera y el soterramiento de las canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones bajo esta. Los técnicos provinciales esperaron a realizar estos trabajos en este mes para aprovechar el menor tránsito de autobuses escolares en la zona durante las vacaciones de Navidad.

La intención de la Deputación, según aseguró Benítez, es completar la totalidad de la mejora de la carretera EP-9213 con la mayor brevedad, pero aún queda pendiente otra última cesión por parte del Concello, sobre la que el gobierno municipal no ha aportado ninguna información.



Si Sanxenxo no presenta dicha cesión en el momento en el que se acometan las obras durante el mes de diciembre, se procederá a realizar la conexión de las últimas canalizaciones por el dominio público de la EP-9213, bajo la carretera, y dejar, por lo tanto, sin acera los 26 metros frente a dicha parcela.

De este modo, el servicio de Movilidad podrá solicitar a las compañías eléctricas y de telecomunicaciones que soterren sus servicios y procedan a retirar los postes actuales para “pechar así dunha vez esta obra e garantizar a seguridade vial nesa carretera provincial”, aseguró Benítez.

Como conclusión a la actuación, una vez finalizados los trabajos de albañilería, se procederá al saneo y asfaltado del firme con la correspondiente señalización horizontal y vertical.

Con estas medidas la Diputación pretende poner “punto final a diferentes irregularidades” de un proyecto iniciado en 2014 por el anterior gobierno de la Diputación de Pontevedra sin contar con todas las cesiones necesarias.