El edificio municipal de Rúa Nova se ofrecerá a entidades culturales, sociales y a Zona Centro

El traslado de las oficinas de la Mancomunidade a Exposalnés es inminente y dejará vacío el edificio de Rúa Nova. Es propiedad del Concello y tiene previsto destinarlo a reuniones con necesidades de mayor espacio y comodidad de lo que puede ofrecer el Consistorio, así como ponerlo a disposición de asociaciones culturales como la Fundación Plácido Castro, y otras juveniles e incluso de sectores económicos como Zona Centro, al que planteará reubicarse en este inmueble.

El edificio presentó problemas de óxido en la fachada que fueron solucionados, pero necesita una actuación más completa para cubrirla con algún tipo de material y mejorar su estética, como explicó el portavoz municipal, Xurxo Charlín. Ya existe un anteproyecto, pero hay varias opciones para realizar esa cobertura –necesaria teniendo en cuenta que está dentro del casco histórico de la villa– y aún no se ha tomado una decisión.

Con todo, el edil aseguró que los problemas de desprendimientos están solucionados y su céntrica ubicación lo convierten en un lugar ideal para dar servicio a entidades sociales y culturales que precisen de una oficina a modo de sede permanente o para usos ocasionales, en caso de precisar mantener reuniones o celebrar cursos.

El Ayuntamiento también quiere tenerla para este tipo de cuestiones sobre todo porque con la ocupación de Exposalnés por parte de la Mancomunidade se quedará sin sala de juntas de la planta superior. Así que trasladarán ese mobiliario a Rúa Nova y las celebrarán allí, ya que su única opción hasta ahora para reuniones numerosas es el salón de plenos y “é incómodo”.

La idea también es acoger los encuentros de la Fundación Plácido Castro e incluso la sede de Cambados Zona Centro, actualmente ubicada en el edificio administrativo de la calle Ourense. Este también acoge la oficina del ORAL que les ha pedido más espacio y la solución más factible para el Concello es que ocupe también la sede de la asociación de comerciantes, que está contigua. Sin embargo, Charlín indicó que tendrán que abordarlo con su directiva y “en caso de non estar de acordo, trasladariamos a Rúa Nova o Servizo de Orientación Laboral”.

El gobierno local esperará a que la Mancomunidade desaloje el edificio para que todos los posibles ocupantes puedan conocer lo que ofrecen las instalaciones y tomen la decisión, aunque también reconocen que presenta una carencia importante en cuanto a accesibilidad pues no dispone de ascensor y ya para entrar tiene unas escaleras. “Precisa una solución, pero terá que ser a máis longo prazo”, añadió Charlín. Con todo, el cuatripartito cree que aún así es un edificio con muchas posibilidades pues está en pleno centro y dispone de diferentes espacios.

La entidad supramunicipal lo abandona básicamente por falta de espacio para desarrollar y gestionar sus servicios.