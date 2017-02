El hermano de Abal y otros críticos dejan Pode y fundan un nuevo partido político

El partido Cambados Pode se desintegra. Tras la salida de su número 2 a raíz de una causa judicial de presuntas injurias contra un funcionario, el hermano del candidato y concejal, José Ramón Abal Varela, y otros críticos han dejado la formación para fundar Alternativa por Cambados. Su presidente, Sergio Abal Varela, explicó ayer que nacen como “voz crítica” al cuatripartito al considerar que, en dos años de legislatura, “cambiaron as caras, pero no as políticas” y por el descontento con la gestión de su ya exlíder y sus formas con el resto de socios de gobierno. De momento no se plantean presentarse a las próximas municipales, pero si no perciben un nuevo rumbo, ofrecerán su alternativa.



"é un político profesional"

El grupo se registró de manera oficial a principios de mes porque “non estamos contentos coa xestión do candidato”. Consideran que “converteuse nun político profesional” que “non fai caso” a sus compañeros de partido y no ha sabido defender los dictados que dieron vida a Cambados Pode, es decir, ser una plataforma centrada en los vecinos y no en luchas de poder.



Según su presidente, han planteado estas cuestiones a José Ramón Abal Varela, como que Cambados “está máis sucio que nunca”, las “parroquias seguen sendo as grandes abandonadas” o el cierre de la Praza de Fefiñáns cuya opinión “non soubo explicar ben”. Sergio Abal indicó que nunca estuvieron en contra de la peatonalización, pero “non era o momento porque xeraba crispación, pero o peche é un clamor social –ata o quere o PP– e agora si é bo momento co da Cidade do Viño, aínda que sexa como unha excepción porque, que os turistas cheguen a un monumento e teñan que andar esquivando coches, non pode ser”.



La bajada de impuestos era otra de las promesas del grupo, que no se ha cumplido cuando “se se fixera un plan de aforros por exemplo en persoal, pois hai casos bochornosos, de postos totalmente prescindibles nos que se cobra máis que a alcaldesa, se podería facer. Hai máis de 1.000 veciños na vila que o están a pasar moi mal”.



"Crispación" entre vecinos

El presidente de Alternativa por Cambados también se mostró disconforme con la forma en que trata a sus socios y a Fátima Abal porque “a humilla públicamente” y “si non lle gustaba había outros candidatos”, pero “é alcaldesa e merece respeto”. Con todo, tampoco están contentos con la gestión de la socialista porque consideran que “está máis pendente das críticas das redes sociais que de pisar rúa” y creen que la “mala” relación entre los socios debe acabar porque está generando “crispación e odio no pobo, parece que hai dous bandos e a política debe unir. Ante todo somos veciños”.

Otro de los problemas que detectan son “continuos enfrontamentos coa Xunta” como el sucedido por la Festa do Albariño que “é de todos” y por lo tanto “debe haber un entendemento, ceder todos un pouco”.



En definitiva, consideran que el cuatripartito no está marcando la diferencia prometida con el PP, que “solo cambiaron as caras, pero no as políticas”. Por ello han fundado Alternativa, como “unha voz crítica e non como unha guerra a Pode”, y estarán expectantes porque “se non hai cambios non descartamos presentarnos”. Partidos “sobran”, pero “estamos fartos de que todo siga igual”, concluyó el cambadés, que iba de suplente número seis en la lista de su hermano.