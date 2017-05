Pita entrega a Martín la Alcaldía y sigue como número dos del nuevo gobierno

Gonzalo Pita y Telmo Martín escenificaron ayer en el salón de plenos de Sanxenxo el nuevo pacto de gobierno entre PP y SAL que se hará efectivo el próximo mes de junio y que contará con 12 de los 17 ediles de la Corporación. En la presentación del pacto estuvieron respaldados por los concejales de cada uno de sus partidos.

Los populares regresarán al gobierno con Martín como regidor, tras dos años en la oposición, y con Pita como teniente alcalde.

El actual regidor justificó la ruptura con el BNG y PSOE por la “falta de comunicación” y, sobre todo, la “deslealdade” que a su juicio demostraron sus socios con la obra de Luis Rocafort al apoyar el actual proyecto de la Diputación.

”Comezamos unha etapa de goberno arriscada, pero ilusionante e non me arrepinto destes dous anos que foron moi positivos para Sanxenxo”, explicó.

Pita aseguró que su malestar “non é por 20 prazas de aparcadoiro” sino “polas formas” mostradas por el diputado responsable de infraestructuras, Uxío Benítez y el vicepresidente provincial, César Mosquera, con las que entiende que se le faltó “al respeto” a él “e aos veciños de Sanxenxo”.

El actual regidor explicó que las conversaciones con el PP en el marco de las negociaciones del Presupuesto de 2017 y la mejora de la calle Progreso. “Non me sentía cómodo co proxecto de goberno nin tampouco ilusionado por iso iniciei as conversas co PP”, dijo. En la misma línea defendió este nuevo cambio político. “Nestes momentos creo que para os veciños de Sanxenxo é ter unha estabilidade política para poder sacar adiante proxectos moi demandados”, señaló.

El alcalde reconoció que no resultó “sinxelo” ceder la Alcaldía a Telmo Martín y que fue uno de los puntos de discordia de la negociación “pero entendo que é a forza máis votada e primo os intereses dos veciños”.

La renuncia de Pita a su cargo de alcalde tendrá lugar en el pleno ordinario del próximo día 29 de este mes. Diez días después se podrá convocar otro pleno con carácter extraordinario en el que Telmo Martín se convertirá en nuevo regidor de Sanxenxo.

Tras seis años en política, Gonzalo Pita reconoció ayer que se encuentra de nuevo con “ilusión e gañas de seguir ata finalizar este mandato” y apuntó que la dimisión “era a última opción que barallaba”.

Transparencia

Telmo Martín y Gonzalo Pita entregaron una copia del pacto de gobierno en el que se contemplan proyectos como el colegio de Vilalonga, la puesta en marcha del polígono de Nantes y la reforma de la calle Progreso, el parking de la Praza do Mar o la tercera fase de la PO-308.

El acuerdo también incluye, el punto 16, el llamado “pacto anticorrupción” que señala que la coalición “se romperá si en algún momento a algún concejal de las dos agrupaciones se le inicia algún proceso de apertura de juicio oral por corrupción”.

En cuanto al coste total de grupo de gobierno, el acuerdo recoge que “la remuneración total del grupo de gobierno nunca superará a la del grupo de gobierno actual”.

No olvidan tampoco la transparencia que será “un pilar básico de la gestión del Concello, facilitando el acceso a la información a los vecinos y a las asociaciones”.

El pacto de gobierno recoge una publicación mensual en la web municipal, un seguimiento mensual de la evolución de las gestiones de los proyectos incluidos en el pacto para que cualquier vecino pueda conocer en todo momento en qué punto se encuentra el proyecto que le interesa.

Vanessa Rodríguez se desmarca y asiste como espectadora al anuncio del pacto PP-SAL

La concejala de SAL, Vanessa Rodríguez, dejó claro ayer con su presencia y su posición en la comparecencia su negativa a formar gobierno con el PP. Alejada de sus compañeros de partido y socios de gobierno, en la puerta y de pie, estuvo atenta a las palabras de Gonzalo Pita y abandonó el salón de plenos tan pronto como concluyó el anuncio. Ayer evitó hacer declaraciones y aclarar cuál va a ser su postura a partir de ahora. Rodríguez puede entregar el acta y en su lugar entraría la número 5 de SAL, María Victoria González, o mantenerse como concejala no adscrita en la Corporación. Gonzalo Pita solo tuvo ayer palabras de agradecimiento hasta hace pocas semanas uno de los pesos pesados de su equipo. “Vanessa é unha persoa moi válida e a que todos queremos moitísimo, pero respeto por completo a súa decisión", advirtió tras confirmar que no estará en esta nueva etapa política de Sanxenxo. Gonzalo Pita, visiblemente emocionado, señaló que Rodríguez Búa "deixa moi bos recordos nesta administración e pasará a ser, sen dúbida, unha das mellores concelleiras do goberno de Sanxenxo”. Su continuidad en la Corporación está en el aire.

El líder del PP agradece al regidor la “xenerosidade” y le reserva el papel de “vicealcalde”

El popular, Telmo Martín, intervino de forma breve y sin querer restar espacio a Gonzalo Pita que apuntó “é o protagonista”.

El líder popular agradeció la “xenerosidade” mostrada por el todavía alcalde porque ha señalado que dar este paso “non é sinxelo” y destacó que con esta decisión demuestra que pone a Sanxenxo “por enriba de calquera ideoloxía”.

Además, celebró la “honestidade” y la “predisposición” de Pita para alcanzar un acuerdo, mediante el cual pasará a ser el teniente de alcalde aunque para él, subrayó, “será como un vicealcalde”.

Entre las prioridades que se marca Martín una vez acceda a la Alcaldía es “cumplir coas obras que están no pacto de goberno como é o colexio, a reforma portuaria de Portonovo ou a posta en marcha do polígono de Nantes, entre algunhas delas”. El líder popular incidió en que “a ninguén lle caiba a menor dúbida de que o novo goberno vai traballar 24 horas e vai recuperar o tempo perdido. Sanxenxo non pode perder nin un minuto máis”.

Pese a que aseguraron que ya tienen avanzado el reparto de áreas evitaron ayer dar a conocerlas. “Témolo falado, pero aínda non se pecharon e pode haber algún movemento aínda de última hora” explicó Pita.Respecto este asunto, Martín adelantó que este nuevo gobierno “suporá un aforro”.

Turismo y Urbanismo

Lo que sí está claro y así aparece en el pacto de gobierno es que el grupo SAL mantendrá las áreas de Turismo y de Urbanismo que ostentaban hasta ahora Jesús Sueiro y Daniel Fernández. También que continuarán al frente de la vicepresidencia de Nauta Sanxenxo y con dos representantes en la Mancomunidade do Salnés.

En cuanto a la realización de los proyectos previstos en el pacto de gobierno que implicarán gestión con otras administraciones se encuentran la tercera fase de la PO-308, la rehabilitación del Pazo de Quintáns o la reordenación de la zona portuaria de Portonovo.

Así el pacto de gobierno recoge el compromiso a mantener contactos directos con los máximos responsables de la Diputación de Pontevedra, Xunta de Galicia, gobierno de España y demás administraciones para que se puedan hacer realidad.

Llama especial atención el importante peso de los proyectos y de las infraestructuras en el pacto de gobierno del que de los diecinueve puntos, un total de trece corresponden a obras en distintas zonas del municipio, demandas históricas hasta ahora pendientes. Los trabajos elegidos son un compendio de los programas de ambos partidos. El PP cede en el parking de la Plaza del Mar, pese a haberlo criticado en su momento.l