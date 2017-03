El PP señala que la ley permite cambiar el proyecto de Rocafort

El Partido Popular considera posible una modificación del proyecto de Luis Rocafort y señala que las declaraciones del vicepresidente de la Diputación, César Mosquera, suponen “un insulto a la inteligencia y una falta de respeto a los vecinos de Sanxenxo”. La ley de contratos permite modificaciones presupuestarias hasta el 15% del total, apuntan los populares que remarcan que ni siquiera las peticiones de la Plataforma de Luis Rocafort tienen que suponer un incremento del presupuesto. En algún caso incluso lo contrario.



El Partido Popular califica de “excesos verbales” las declaraciones verbales de César Mosquera en las que descarta un modificación del proyecto sino se desadjudica, previamente la obra. “Los vecinos de Sanxenxo han podido comparar entre la moderación de las declaraciones de los representantes de la plataforma y los excesos verbales del señor Mosquera. Nada nuevo. Precisamente por actitudes así, es por lo que sus propios compañeros, hace ya muchos años, lo tuvieron que apartar de las reformas de Pontevedra”, dicen.



luz en baltar

Los populares también critican la respuesta que ha dado el tripartito sobre la falta de luz en el paseo de Baltar. “Retrata las limitaciones del gobierno de Sanxenxo. ¿Acaso, entre sus miembros, no queda un resquicio de sentido común para darse cuenta de que un gobierno serio, que se respete a sí mismo, no se puede justificar alegando que hay que pedir un permiso? Pues pídanlo ¿a qué esperan?”, dicen. El PP dice que el permiso a Costas no sería necesario. “Existen elevadores de brazos articulados que alcanzan 16 metros de altura y tienen un ancho de menos de dos metros. Varias empresas de la comarca, disponen de esta maquinaria, que permitiría acceder a las torretas por la pasarela de madera, que tiene más de 3 metros de ancho, evitando así pisar las dunas”, apuntan.