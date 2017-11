Sanxenxo logra la excelencia en la calidad del agua en 18 de sus playas

Sanxenxo ha obtenido en 2017 la calificación excelente, la más alta, en la clasificación sanitaria anual de las zonas de baño en todas las playas que forman parte del programa, 18: Area de Agra, Areas, Panadeira, Silgar, Baltar, Caneliñas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, A Lanzada, Areas Gordas, A Lapa, O Espiñeiro e A Lanzada.

Para el cálculo de esa puntuación final se tienen en cuenta los resultados analíticos microbiológicos de la temporada del año en curso. Un total de 9 controles en cada uno de los dos parámetros analizados (escherichia y enterococos) y de los tres años anteriores. Un total de 72 resultados en cada arenal.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Deza, ve en estos datos “un avance más para conseguir que la bandera azul vuelva a lucir en arenales que ahora mismo no tienen este distintivo, como son Caneliñas y Areas”.

La Consellería de Sanidade, a través de su programa de vigilancia sanitaria de las zonas de baño, busca prevenir riesgos que, para la salud, puede tener el uso recreativo de las aguas de las playas. Al terminar cada temporada, otorga una puntuación a cada playa, que puede ser excelente, buena, suficiente o insuficiente.

Cabe recordar que en 2016 la playa de Areas perdía su bandera azul por un cambio de criterio en el Programa de Control Sanitario.

Areas es la única de las 18 playas integrada en el Programa de Control Sanitario, que cuenta con dos puntos de muestreo. En ese momento el muestreo de la parte derecha de la playa obtuvo una calificación de “excelente”; sin embargo, en la parte izquierda, y por muy poco, la calificación fue “buena”. La pérdida se prolongó a este año 2017 donde tampoco lució el distintivo. Caneliñas logró figurar entre los arenales con ecodistintivo desde el 2002 hasta el 2011, año en el que la perdió y ya no la volvió a recuperar.

El Programa Bandera Azul exige que el resultado de la calificación sanitaria de sus aguas de baño sea excelente según la nueva Directiva (2006/7/CE del 15 de febrero del 2006) sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. Dicha Directiva deroga la antigua, define nuevos parámetros sanitario-ambientales y ha sido incorporada al derecho Español a través del RD 1341/2007, del 11 de octubre, con entrada en vigor desde 2012.

Las muestras deben tomarse cerca de la desembocadura en la playa de corrientes o riachuelos para poder documentar que tales efluentes no afectan a la calidad del agua de baño. Alternativamente, dichos efluentes pueden ser analizados en origen, documentándose que cumplen los criterios Bandera Azul relativos a la calidad de aguas de baño. l