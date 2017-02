Trasladan la antena de telefonía de As Goritas que provocó quejas vecinales

La compañía propietaria realizó ayer el traslado de la antena de telefonía móvil ubicada en A Illa das Goritas. Esta unidad portátil había generado quejas entre los vecinos y el Concello realizó gestiones ante Vodafone para su reubicación.



El cambio de localización no estuvo exento de problemas. La intención de cambiarla se dio a conocer en marzo y fue preciso solicitar los pertinentes permisos a Portos de Galicia. Desde el gobierno local dieron el visto bueno a la nueva localización, en el puerto de Tragove, en una zona industrial, lejos del paseo marítimo y evitando el “impacto visual” que tiene sobre la fachada marítima de San Tomé. Además, el lugar elegido permitirá mejorar el servicio de telecomunicaciones en la zona portuaria, según explicaron hace unos meses.



permisos

Con todo, en un primer momento, el ente público rechazó la petición realizada por la compañía quien recurrió la decisión alegando que las comunicaciones, aún no siendo un uso portuario, tienen una conexión directa con los mismos y un uso complementario de los puertos. De hecho, la asesoría jurídica de Portos admitió sus argumentos, según el gobierno local, quien también recibió la resolución.



La nueva autorización permitirá la ocupación de una parcela de 68,30 metros cuadrados, incluye el enganche eléctrico a la red de Portos y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2019.



Con su retirada de As Goritas se espera que terminen las quejas vecinales por el ruido que genera. Además permitirá tener despejado el lugar, muy utilizado en días de mercadillo, como aparcamiento, así como en los días de la Festa do Albariño, pues es donde se instala una parte de las atracciones de feria.