El tripartito acusa al PP de intentar “apropiarse” de varios proyectos ya en marcha

El tripartito de Ribadumia hizo público ayer un comunicado con el que contestaban con dureza a un escrito presentado en la misma mañana por el PP en el Registro del Concello. El gobierno local acusa al grupo opositor de intentar “apropiarse” y hacer suyos proyectos que, o bien ya están en marcha, o bien lo están en trámites con los vecinos.

De esta forma, indican que los populares presentaron una batería de propuestas de obras para las que pedían financiación con cargo al Plan Concellos, pero en labores que ya están siendo gestionadas por el ejecutivo.

Entre ellas, destacan la petición de mejora de la wifi pública, cuyas actuaciones “levan en marcha máis dunha semana no centro urbano de Barrantes, como calquera veciño que se achegue por esta zona pode comprobar”. También refieren la petición de actuaciones en el colegio Julia Becerra Malvar, indicando que el gobierno ribadumiense prepara un plan de actuaciones para dar respuesta a los requerimientos de la dirección y de los padres de alumnos, con los que, además, comprometen nuevas reuniones en busca de “consenso”.

En cuanto a labores de puesta a punto de cementerios, el tripartito “ten moi adiantados os proxectos e as negociacións coa Igrexa” para obras en camposantos y apartamientos. Recuerdan que ya se actuó en el estacionamiento de la iglesia de Barrantes y en el acceso a la de Lois.

“Todas as actuacións que agora propón o PP pretenden resolver problemas creados polo propio goberno de Salomé Peña” o bien “refírense a peticións históricas ás que o PP fixo oídos xordos”, concluyen desde el tripartito.