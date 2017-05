Noelia López está encantada con su nueva faceta como mamá. La modelo ha comenzado a compaginar su vida profesional con su recién estrenada maternidad.

Hace tres meses, llegó a la vida de la sevillana el pequeño Arnaldo, su primer hijo al lado de su pareja, el empresario Arnaldo Alonso. Una gran revolución ha provocado un cambio muy importante en la vida de Noelia López.

Así nos lo ha explicado la propia protagonista en una entrevista donde nos ha hablado de su bebé y de la importancia que le da a la alimentación de su hijo, algo que ha cuidado desde el momento de su nacimiento gracias a marcas como Nutribén, que ahora ha lanzado Nutribén innova su nueva línea de fórmulas Premium que presenta una fórmula exclusiva con BPL1.

CHANCE: ¿Qué estás presentando hoy?

Noelia López: Presento Nutribén innova, una leche de fórmula que me ha salvado estos meses. Quise dar lactancia materna pero el bebé nació con 4 kg. y comía bastante. Comencé con la lactancia mixta, alternando la leche materna con la leche de fórmula porque la ha asimilado muy bien. El bebé va creciendo muy sano, fuerte y yo estoy muy tranquila.

CH: ¿Cómo llevaste el periodo de lactancia materna? ¿Qué opinas de las madres que defienden este tipo de lactancia como la única que debería recibir el bebé?

N.L: Yo también quería al principio darle solo lactancia materna pero hay casos como el mío en el que el niño demanda mucho, entonces necesita más porque no tiene suficiente con la leche materna. Por eso recurrí a la leche de fórmula porque no se puede dejar al niño con hambre. Encontrar una leche que le aporte todos los nutrientes te salva por eso digo que me ha salvado.

CH: ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que eres mamá?

N.L: Pues durante el embarazo te vas haciendo a la idea pero cuando verdaderamente cambia es cuando entras por la puerta de casa con el bebé en brazos. Ahí, te das cuenta de que tienes una persona que depende de ti, antes yo era la dueña de mi vida y de mis horarios pero ahora es él. Cualquier cosa que quieo hacer pasa porque me tengo que organizar e ir adaptándome.

CH: ¿Y qué queda de la Noelia más mediática que conocimos en el pasado?

N.L: Es una época que ya pasó gracias a la vida y a la suerte, ahora quiero disfrutar de mi privacidad y de mi vida mucho más tranquila.

CH: ¿Cómo llevas las críticas que puedas tener en las redes sociales visto los ejemplos de otras famosas mamás a las que le han llovido los comentarios negativos en redes?

N.L: Criticar es muy fácil, además no cuesta dinero y todos detrás de la pantalla somos muy valientes y podemos hablar sin saber. El mundo de la maternidad está en auge en redes sociales, despierta muchas críticas y es muy fácil criticar sin sentido. Hay que respetar todas las opiniones porque todo lo que una madre hace por un hijo va a ser siempre porque piensa en lo mejor para él. Al final debemos guiarnos por nuestro instinto que siempre me lo decían y creo que es lo que más prevalece.

CH: Hace unas semanas hablabas de la realidad de la maternidad, ¿no es todo tan idílico como parece?

N.L: Es muy duro cuando llegas a casa con el bebé, el día a día y adaptarse a esta nueva vida. A mi no me gusta mentir y maquillar las realidades. Es una etapa muy dura pero satisfactoria porque cuando te levantas por la mañana, si has logrado dormir, y ves la sonrisa del bebé, eso te llena de felicidad. Pero es una etapa dura en la que hay que estar preparada psicológicamente porque el cambio es muy brusco, dejas de dedicar tiempo a ti y tú le quieres dar lo mejor.

CH: ¿Cómo has logrado recuperar la figura en tan poco tiempo?

N.L: Tuve un embarazo duro con mucho reposo y mucha molestia. El parto fue bien y el postparto bien en diez días estaba en mi peso.