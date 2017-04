Sara Carbonero: “Mis dos hijos me han reordenado las prioridades”

Sara Carbonero se ha convertido junto con otras siete celebrities en las protagonistas del nuevo número de ELLE. La periodista habla junto con Amaia Salamanca, Vicky Martín Berrocal, Garbiñe Muguruza, Pilar Rubio, Elsa Pataky, Scarlett Johansson y Catherine Deneuve del equilibro perfecto entre el cuerpo y la mente.

La esposa de Iker Casillas está inmersa en la filosofía slow por lo que asegura: “Hay que disfrutar de los pequeños detalles”. Sara se encuentra “serena, feliz y completa” desde que nació su segundo hijo, Lucas, y ha entendido con el tiempo que no tiene ningún sentido el querer gustarle a todo el mundo. Para ella lo más importante es aceptarse y quererse tal y como uno es: “Siempre digo que es imprescindible amarse independientemente de cómo sea nuestro cuerpo. Lo primero es aceptarse”.

En lo referente a su vida como mamá, la bloguera de ELLE no tiene problema en afirmar que Martín y Lucas han dado un nuevo sentido a su vida: “Mis dos hijos me han reordenado las prioridades. La maternidad ha logrado que me conozca mucho mejor a mí misma”.

De su maternidad también habla Amaia Salamanca. La actriz asegura que recuperar su figura 10 tras sus embarazos no ha sido tan fácil como podía pensar: “Si lo piensas, mi barriga ha tenido exceso de volumen en tres periodos muy seguidos. He empezado a darme cuenta de que existen cosas que se estiran y luego ya nunca vuelven a su sitio”.