Maneiro supervisa las obras de la nueva sede de la Policía Local de Valga

El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, se reunió ayer en la localidad con el jefe territorial de Medio Ambiente, Alberto Fuentes, para ultimar los detalles de la obra de reforma de las nuevas instalaciones de la Casa Consistorial y que se desarrollan a través del denominado Plan Hurbe.

Estos trabajos se ejecutan gracias a un convenio de colaboración suscrito entre la xunta de Galicia y el Concello de Valga, a través del cual se destinarán un total de 160.000 euros para finalizar la reforma de una edificación en la que se ubicarán varios departamentos administrativos del Concello, así como las dependencias de la Policía Local y la biblioteca.

El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, explicó al respecto que “con esta obra pretendemos dar solución tanto ao edivicio que se está a reformar como aos problemas de espazo cos que nos atopamos na actualidade no edificio consistorial”.

De este modo, entiende que se mejorará la prestación de servicios que se ofrece a los ciudadanos. “Este edificio foi xa obxecto no pasado dunha primeira intervención, na que se executaron obras de estrutura e cerramento da planta baixa”, remarcó el regidor municipal, quien añadiría que “agora se están a executar traballos similares na primeira planta, casí como o entramado, a cuberta, medianeira e peche e o baixo cuberta”.

Por su parte, Alberto Fuentes apuntó que “este investimento suscríbese no Plan Hurbe, posto en marcha no 2010 polo Goberno galego e que ten un triplo obxectivo; fomentar a humanización das vilas, favorecer a cooperación da administración autonómica e os concellos e promover o equilibrio territorial en Galicia”. Este plan incluye también otras actuaciones como la humanización de calles, mejora de espacios públicos y los edificios de uso social.