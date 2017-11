Arousa se viste de negro y marcha en marea contra la violencia de género

Ningún ayuntamiento arousano se quedó ayer sin rechazar de lleno y de modo tajante la violencia de género en una jornada marcada por la implicación de los escolares (desde edades muy tempranas). Y es que las administraciones quieren poner el acento en la educación en valores y en igualdad para inculcar respecto y no rechazo. Los niños se implicaron de lleno en todos los concellos y, como no, también en Vilagarcía donde diferentes colegios participaron en una gran marcha reivindicativa por las calles de la localidad que culminó en Ravella con la lectura del manifiesto a cargo de las integrantes de la asociación femenina Amarcarril. El acto fue reivindicativo, de memoria y de recuerdo de las numerosas mujeres víctimas del yugo machista con unas cifras escalofriantes que se repiten año tras año. Con la música de las pandereteiras de Fontecarmoa de fondo los niños de A Lomba participaron activamente con una “performance” a modo de protesta y que impactó a los presentes. Carteles de “Stop Violencia” se mezclaron con camisetas de “Vilagarcía en negro” y con pancartas repartidas por comercios y establecimientos hosteleros de la localidad.

Los actos de este tipo se repitieron en otros puntos de la comarca con el manifiesto conjunto del CIM en Cambados, Meis y Ribadumia, así como en A Illa donde los escolares tuvieron un gran protagonismo. En Vilanova decidieron realizar el acto central por la tarde.

Actos en O Barbanza

El IES Praia Barraña (Boiro) fue el más madrugador en iniciar sus actividades de carácter feminista, para invitar a la reflexión y concienciar.. Arrancó con una acción colectiva en la que 100 mujeres -alumnas, profesoras y personal no docente- vestidas de negro y con un número en el rostro visibilizaron a las asesinadas. Noventa estaban tiradas en el suelo y otras diez de pie en el momento en que entraron el resto de compañeros. Como reflejo de la vida misma, algunos se dirigieron a ellas con violencia, a base de insultos y gritos al oído. Con esos mismos argumentos, se llevó a cabo luego una performance a cargo de diez estudiantes de Artes Escénicas que, junto a su profesora Andrea Herrero, gestaron los actos. Nueve personas escriben insultos a una mujer y la van aislando hasta matarla, mientras la sociedad se hace cómplice con su silencio de esa forma de violencia de género.

En el colegio Ana María Diéguez de Asados (Rianxo) decidieron que había que disfrutar, como si de una fiesta se tratase, de la conmemoración del Día Internacional sin perder el tono reivindicativo. Los alumnos de sexto de Primaria leyeron un manifiesto que ellos mismo elaboraron con una adaptación de la canción “Ella” de Bebe, y con otra creación propia para hacer referencia a cómo debe ser el trato en una pareja, con respeto. Al final, toda la comunidad educativa, incluidos los padres asistentes, bailaron a ritmo de muñeira el tema “Non son fada” de Ses. La orientadora, Carmen Lojo, puso la coletilla al grito de “non son fada, nin princesa. Son muller”.

En el Concello rianxeiro se desarrolló un maratón de lecturas contra las violencias machistas a cargo de alumnos del IES Félix Muriel, que se metieron en la piel de la víctima para contar lo que les sucedió, para acabar diciendo “Lembrade, non morrín, matáronme”. Este acto fue seguido de la lectura de un manifiesto en el mismo sentido. Por la tarde hubo un recital poético musicado “Palabras vivas” en la biblioteca Castelao. En el CIFP Coroso de Ribeira se proyectó el trabajo “Sufro” que resultó ganador del II Certame de Curtos pola non violencia de xénero, en el que participó el alumnado de la rama de Industrias Alimentarias de FP Básica, y cintas presentados a otros certámenes. En los jardines Valle-Inclán, de A Pobra, Mulleres en Acción do Barbanza desarrolló la acción “Por tatas vidas roubadas”. l