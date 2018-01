La oposición exige al gobierno informes que aclaren cuanto debe “La Bici” a Ravella por el servicio del VaiBike

Ante las versiones encontradas sobre cuánto debe realmente la concesionaria del servicio del VaiBike a las arcas municipales la oposición vilagarciana exige al gobierno local que se le faciliten todos los documentos relativos a los pagos (realizados y pendientes), así como los informes relacionados con este tema.

Tanto el Partido Popular como la formación “Por unha marea na vila”, en la que se incluye Somos Maioría y Esquerda Unida, exigen conocer cual es la verdadera situación del servicio y si este resulta o no deficitario para el Concello.

Cabe recordar que, en base a un informe de Intervención, la Xunta de Goberno Local reclamaba el pasado 11 de diciembre a la empresa “La Bici Bicicletas Públicas” el abono de una deuda de 18.020 euros, advirtiéndole además que mientras no se ejecutasen esos pagos no percibirían las cantidades que les debe ingresar periódicamente el Concello. A inicios de esta semana desde el gabinete de comunicación de Ravella apuntaban que la empresa “solo debe el mes de diciembre”, mientras que el máximo responsable de “La Bici” aseguraba que faltaba por abonar “el último semestre de 2017” (1.033 euros en total).

Dudas de las formaciones



El PP tiene claro que la deuda contraída por “La Bici” es “un escándalo” y tacha de “negligencia” lo que consideran “falta de fiscalización y exceso de permisividad por parte del ejecutivo socialista en relación al VaiBike”. La portavoz conservadora, Elena Suárez, señala que “lo más preocupante es que no saben ni cuánto debe la concesionaria. Es gravísimo y evidenciador”. De hecho tienen claro que lo que busca el gobierno “es tapar el pinchazo del servicio porque las expectativas no se han visto cumplidas y porque todo apunta a que es deficitario”.

La formación “Por unha marea na vila” también tiene sus dudas sobre cómo está funcionando el servicio de préstamo de bicicletas. Recuerda que el pasado mes de septiembre, coincidiendo con la Semana da Mobilidade, la propia concejal de Urbanismo, Paola María, “afirmaba que o goberno estaba moi satisfeito co programa VaiBike ao que calificaba como un éxito e falaba sobre a renovación e aumento do número de estacións que forman parte de dito programa”. Respecto a esto reclaman “estatísticas actualizadas” sobre el funcionamiento del servicio. Eso sí, se hacen eco de las quejas sobre “o mal estado das bicicletas, do deficiente mantemento, da ausencia do galego á hora de contratar o servizo a través da web ou o feito de que a contratación se teña qeu facer dende unha web que non cumpre os requisitos básicos de seguridade”.

Respecto de la deuda la Marea incide en que “sorpréndenos moito que en setembro se falara do éxito deste programa cando a concesionaria estaba a incumprir coas obrigacións do contrato dende o primeiro momento”.



Apoyo al servicio

Tanto desde el Partido Popular como desde la Marea advierten su apoyo a un servicio de préstamo de bicicletas como es el del VaiBike, pero reclaman transparencia a la hora de fiscalizar los datos y los términos del contrato. Los conservadores apuntan que apoyan “sin fisuras y sin ningún género de dudas el fomento y la potenciación social de este medio de locomoción. Lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo siempre”. Eso sí, incide en que “no vamos a consentir que se oculten datos clave”. Por su parte la Marea teme que esté en riesgo la viabilidad del programa de préstamo de bicicletas y se pregunta si es realista hablar del aumento del número de estaciones. Piden que “se nos aclaren as dúbidas sobre a capacitación da empresa”.