La portavoz del PSOE de Valga denuncia ataques del alcalde en los Plenos por ser mujer

La portavoz del grupo municipal socialista de Valga, María Ferreirós, denuncia continuos ataques del alcalde a su persona relacionados con su condición de mujer. La concejala de la oposición aseguran que las “frases desafortunadas que dan mostra de pouco respeto polo xénero femenino” por parte de Bello Maneiro, son constantes durante los Plenos.

La última, explican la edil del PSOE, tuvo lugar durante el último Pleno, en el que el alcalde del PP acusó a Ferrreirós de “interpretacións tortilleiras”. La socialista confía en que el regidor “realmente” se equivocase de palabra (y quisiese decir torticeras) pero lamenta que el alcalde no rectificase ni durante el Pleno ni al día siguiente, cuando desde el gobierno “colgaron unha nota na páxina web coas declaracións cambiadas”. En cualquier caso, según Ferreirós, no es la primera vez que el alcalde utiliza contra ella frases que “pretenden ser despectivas”, como cuando en un Pleno instó a sus compañeros de grupo a “que me explicasen porque eu, ao igual que moitas mulleres, non entendía de fútbol”. Una alusión que desde el PSOE incluso le instaron a retirar y así lo hizo. La edil socialista critica también la forma en la que el regidor abordó el asunto de Castelao Bragaña. “Son moitas as veces e creo que está no subconsciente e utiliza termos de maneira despectiva”, dice Ferreirós, que cree que Bello Maneiro “non ten interiorizado o respecto á muller”.



Un error

Fuentes municipales achacan lo sucedido a un “error” léxico del alcalde, sin ningún tipo de intención de ofender. Sin embargo, esta frase le valió a Bello Maneiro una reprimenda de la asociación Nós Mesmas, que en un comunicado reclama una rectificación por parte del alcalde de Valga.

“A linguaxe é moito máis que palabras. O xeito na que a utilizamos reflicte a nosa estructura ideolóxica, a nosa forma de entender o mundo o”, aseguran desde Nós Mesmas, que acusa a Bello Maneiro de lenguaje “lesbófoba” y pide el compromiso del Concello en la lucha contra la homofobia y para que no ocurran hechos como los de las Festas da Xuventude.