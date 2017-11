La preocupación por la falta de médico en Vilaxoán crece al derivarse pacientes a San Roque

Preocupación máxima en Vilaxoán por la situación, desde hace ya unas semanas, de su consultorio médico. Fuentes vecinales señalan que a lo largo de esta última semana, y dado que el médico titular del centro se encuentra de baja, algunos de los pacientes que actualmente tienen su cartilla en Vilaxoán han sido derivados al ambulatorio de San Roque. Los principales afectados, vecinos de Vilaxoán y de los alrededores, temen que este no sea más que el inicio de un intento de cerrar el consultorio y obligar a todos esos pacientes a pasar consulta en el ambulatorio vilagarciano.

Ante esta situación, y dado que la administración autonómica todavía no ha respondido a un escrito que solicitaba información presentado hace ya unas semanas, la asociación de vecinos ha decidido mover ficha. De hecho convocan a todos los colectivos, vecinos y asociaciones a acudir a una reunión el próximo martes a partir de las ocho de la tarde en el centro social con la intención de adoptar qué medidas seguir a partir de ahora.

Cabe recordar que la voz de alarma saltó hace ya unas semanas cuando la médico titular del consultorio cogió una baja que, parece ser, va a ser de larga duración. Los vecinos esperaban que se les enviase un sustituto, pero no fue así, de ahí que algunos de ellos hayan sido derivados al centro de salud de San Roque. El temor es palpable porque el estado del consultorio no es el más adecuado y, de hecho, los pacientes entienden que deberían mejorarse de forma considerable esta infraestructura.

Las reivindicaciones de los vecinos son apoyadas por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, cuyos representantes estuvieron en la primera concentración de protesta enfrente al consultorio ubicado en el Fogar do Pescador. Las medidas a seguir ahora se decidirán el próximo martes. l