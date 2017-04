Ravella pierde la batalla para patentar una fiesta del vino, pero creará un evento vinícola

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha denegado las respectivas solicitudes realizadas por Vilagarcía y Ribadumia para patentar dos marcas muy parecidas entre sí para una fiesta del vino de O Salnés. Con todo, el gobierno local vilagarciano aún tiene en mente crear un evento que ensalce los vinos con Denominación de Origen Rías Baixas y que destaque su pertenencia a esta exitosa región vitivinícola.



Hace años, la capital arousana tenía en su agenda un evento denominado Albarousa en el que se ensalzaba la cultura vinícola y gastronómica de la zona. De hecho, presentó la solicitud en aras de recuperar eventos de este tipo y en atención a una petición realizada por la Cofradía dos Viños Rías Baixas, que cada año celebra en la ciudad su Gran Capítulo, con el nombramiento de nuevos cofrades y otros actos, según informaron desde Ravella.



Una Fiesta del Vino de O Salnés añadiría eventos a ese acto ya ensalzador de por sí de los vinos de la DO y, aunque el registro de la marca ha resultado infructuoso, el gobierno local mantiene la idea. De hecho, Vilagarcía es una de las villas que forman parte de la región vinícola de la denominación, pero es una de las menos conocidas como tal, porque otras le superan en producción.



El Ayuntamiento de Ribadumia ha corrido la misma suerte y la Oficina también ha rechazado su petición de registrar la marca Fiesta del Vino Tinto de O Salnés para su evento en torno al Barrantes, que celebra desde hace más de 20 años. De hecho, presentó la propuesta tras conocer los planes de Vilagarcía de patentar un evento de celebración con un nombre tan similar.



Motivos

En el caso de ambas, ya solo pueden presentar recurso de alzada porque es una denegación total. Según los informes de la administración, los motivos fueron parecidos pues los técnicos no encontraban signos de distintividad y se empleaban cuestiones tan genéricas y únicamente descriptivas que no permitían generar una marca propia, es decir, un uso exclusivo de la misma. l