Reportaje | “Las redes sociales conllevan una vuelta a los estereotipos machistas”

Daisy Alcalde y Paz Romagnoli son agentes de Igualdad en el colegio Sagrada Familia de Vilagarcía. Una figura que defienden como esencial en el marco del papel que la educación debe jugar en la lucha contra el machismo, todavía muy presente también en las aulas.

Juntas se encargan de la formación no solo de alumnos, sino también de profesores. Una novedad que se introdujo en 2016, tras un año con la figura en marcha, al darse cuenta de la deficiente formación que había entre los docentes en materia de igualdad.

Alcalde destaca el compromiso de las Filipenses en trabajar a favor de la igualdad “durante todo el año”, luchando al mismo tiempo contra el estereotipo que supone ser un colegio concertado y religioso.

Precisamente los estereotipos son el primer enemigo contra el que luchan las agentes de Igualdad, y deben hacerlo desde edades muy tempranas. En este sentido, Alcalde marca una diferencia clara entre los niños de tres años, todavía sin prejuicios, “que juegan a las cocinitas y a las muñecas” y los de cinco. A partir de esa edad se instauran los estereotipos. “Tienen claro cuáles son los juguetes y los colores de niño y de niña. La teoría la saben, pero en la práctica escapan de lo rosa”, apunta Alcaide.

Comienza entonces un camino que continúa en la adolescencia, donde las redes sociales ejercen un doble papel. “Cuentan con más formación y recursos que otras generaciones. Saben más sobre feminismo, pero también hay una vuelta a los estereotipos. Las denuncias falsas son un arma que se sigue utilizando, cuando en 2017 no hay ninguna denuncia falsa probada”.

Andaina

Escolares de las dos clases de 1º de ESO y de 2º de Primaria del Sagrada Familia y de otros centros del municipio participarán en la marcha reivindicativa contra la violencia de género que se celebrará hoy, y que obligará a realizar cortes puntuales entre las 10:30 y las 13 horas en Conde Vallellano, Praza de Galicia, Avenida da Mariña y Juan Carlos I. Los últimos cursos del colegio Vilaxoán también participarán en esta iniciativa, mientras que el resto de escolares realizarán una andaina simbólica en las inmediaciones del centro educativo. Durante el resto del curso llevan a cabo diversas actividades. Amigos de Galicia también mostró su apoyo a esta campaña.

Un intenso programa

La lucha contra la violencia machista lleva a cabo un intenso programa en el municipio durante estos días. Ayer mismo, la Mesa de Coordinación y el personal de Servizos Sociais del Concello de Vilagarcía se vistieron de negro para mostrar su apoyo a la campaña del 25 N.

La asociación “O Soño de Lilith” hará los actos centrales mañana, con una andaina nocturna que saldrá a las 19:30 de la Praza da Constitución. A las 21 horas, en el Salón García y en colaboración con el cineclub Ádega y el Concello, se proyectará “A girl walks home alone at night”. l