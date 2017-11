Vecinos de As Carolinas piden más control policial contra el trapicheo

La asociación de vecinos Fonte da Coca, recientemente constituida, solicita una reunión con el alcalde para reclamar medidas en el barrio de As Carolinas. Una de sus demandas más urgentes pasa por solicitar más presencia policial para evitar el trapicheo que se da, de forma esporádica, en un solar abandonado en la zona de Rodrigo de Mendoza .

No es el único problema de seguridad ciudadana que padecen en el barrio, ya que el presidente del colectivo, Óscar Rey, denuncia asimismo que varios comercios, locales y garajes sufrieron robos o intentos de robo.

Para frenar esta delincuencia, reclama una mayor presencia de las patrullas policiales en la zona, y así se lo quieren trasladar al alcalde, Alberto Varela.



Iluminación

Otra de las demandas que reclaman desde la asociación de vecinos A Fonte da Coca, de hecho la prioritaria según consta en el escrito que presentaron en el Concello, pasa por iluminar los pasos de peatones de Rodrigo de Mendoza y As Carolinas.

Los vecinos reclaman la instalación de puntos de luz similares a los que ya existen en otras zonas del municipio. “Con el cambio de hora y en invierno la luminosidad es muy reducida y puede provocar varios atropellos en unas avenidas con gran densidad de tráfico”, aseguran en el escrito enviado a Varela. De hecho, los vecinos atribuyen varios de los accidentes que tuvieron lugar en la zona a esta circunstancia.

“Como se puede comprobar, las primeras demandas son factibles de realizar para mejorar la seguridad viaria y la seguridad de nuestras calles”, aseguran desde la asociación de vecinos A Fonte da Coca.



El colectivo también quiere darse a conocer ante sus vecinos. Su puesta en marcha comenzó con el problema que hubo en el barrio por la instalación de unos composteros en el parque de A Coca, que estalló en el mes de abril. En mayo, ya comenzaron los trámites para la realización de una asociación que diese voz a una de las zonas más pobladas de Vilagarcía y que, sin embargo, hasta el momento no contaba con ningún tipo de colectivo.

A Fonte da Coca nace con el objetivo de llenar este vacío en una zona de “gran dinamismo comercial, tanto de pequeños comercios como grandes cadenas de alimentación”, aseguran desde el colectivo, que reclama una entrevista con el gobierno local.

Su intención es abordar unos demandas que consideran “factibles”. El colectivo tiene más peticiones preparadas, como la instalación de suelo sintético en el parque de A Coca, que ahora lo tiene de zahorra.

Sin embargo, desde A Fonte da Coca consideran necesario priorizar demandas para que el gobierno local pueda cumplir paulatinamente con sus objetivos.

Las peticiones relacionadas con la seguridad, tanto la vial como la ciudadana, son las que constituyen la mayor preocupación para la asociación de nueva constitución.