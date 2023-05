A gran final de Eurovisión celebrouse este ano en Valga, no Auditorio Municipal, e xa ten gañadores. O Festivalga 2023, organizado polo CRA e que emula ao festival da canción europeo, converteu esta mañá o Auditorio nunha celebración por todo o alto na que se deron cita estudantes, familias, usuarios do CODI e do Centro de Día con gañas de pasalo ben e gozar e bailar coas imitacións e actuacións de temas participantes en Eurovisión, Eurojunior ou nos certames de preselección. Fotos: Cedidas