Los deportes comienzan a ser también un referente turístico

La ciudad herculina está en pleno auge. Eso nadie lo discute. Cada vez son más los turistas que la visitan y eso es una evidencia. No hablamos solamente de los cruceristas, que además de darse una vuelta por la urbe se pillan autobuses para visitar la ciudad compostelana y visitar la hermosa catedral. Pero es cierto que hay turismo de fin de semana, que llegan para disfrutar no solamente del Paseo Marítimo si no también del deporte coruñés, especialmente del Deportivo y del Leyma Basquet Coruña. El ambiente que genera el fútbol y el baloncesto se ha convertido en un referente turístico más para atraer a los amantes de los deportes.