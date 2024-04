Si la pedagogía resulta suficiente, no son necesarias las multas

Que no se diga que los conductores coruñeses no están por la labor de hacer de la ciudad un lugar más amable para los que no circulan sobre ruedas. Desde que se instalaron radares en zonas estratégicas del centro, con la advertencia de que después del periodo pedagógico llegarían las multas, se ha reducido la velocidad hasta el punto de que el Ayuntamiento ha decidido retrasar un mes más –y van dos– la activación del sistema de registro de infracciones. Y todos contentos. Los responsables municipales porque comprueban el éxito de su medida disuasoria y la buena disposición de los vecinos y los vecinos en cuestión porque siempre es una alegría descubrir que tras un radar no hay afán recaudatorio.