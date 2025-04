“Cantareira” a última incorporación do Paseo das Palabras do Ano de Lugo

Cantareira xa forma parte do paseo das Palabras do Ano de Lugo. O académico de número Víctor F. Freixanes participou este mediodía no descubrimento da inscrición con esta voz no pavimento da rúa Menorca, na que o concello lugués rexistra os resultados da votación popular promovida polo Portal das Palabras da Real Academia Galega e a Fundación Barrié. O acto contou coa actuación musical das Cantareiras d'Xanares e a presenza de escolares de distintos centros educativos da cidade.

Canda Víctor F. Freixanes asistiu á celebración o responsable de Patrimonio e Cultura da Fundación Barrié, o académico correspondente Diego Rodríguez. En representación do Concello de Lugo interviñeron o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, e a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro.

O público escolleu cantareira como Palabra do ano 2024 só unhas semanas antes do inicio das Letras Galegas 2025, celebración que a Real Academia Galega lles dedica precisamente ás cantareiras e á poesía popular oral. “As cantareiras representan ese pulo vital, esa enerxía histórica que fixo que a lingua galega puidese pasar de xeración en xeración, de nais a fillas, de avoas a netas”, salientou Víctor F. Freixanes. “A súa transmisión oral tamén é literatura. As letras, a lingua, son algo que ferve na sociedade, que levamos dentro, que transmitimos construíndo o futuro a partir desa memoria. Cada vez que falamos galego cos nosos netos e netas estamos transmitindo a ilusión de construír país entre todos, porque a lingua é algo que nos une, é o cemento que nos une”, concluíu.

Rubén Arroxo referiuse á vertente de posta en valor da lingua do paseo das Palabras do Ano, unha iniciativa que conta ademais con moi boa acollida por parte tanto da veciñanza como de quen visita a cidade. “Esta intervención artística xa converteu a rúa Menorca nun atractivo turístico máis de Lugo”, asegurou.



O precedente de “tanxugueiras”

O Portal das Palabras é o proxecto da RAG e a Fundación Barrié para a modernización do traballo lexicográfico e a divulgación da nosa lingua. Cada semana ofrece xogos e outros contidos divulgativos que conectan o léxico galego coa realidade cotiá e a actualidade dun xeito ameno. A palabra do día é outra das seccións deste espazo aberto ao diálogo coas persoas usuarias.

Dende 2014 o Portal das Palabras convida ademais a todas as persoas que o desexen a participar na escolla da Palabra do Ano. A última incorporación non é a primeira que alude á forza das coplas e da música popular galega. No ano 2021 a voz elixida foi tanxugueiras, o topónimo que lle dá nome ao grupo formado por Olaia Maneiro, Aida Tarrío e Sabela Maneiro, un referente dos novos camiños que está a abrir con grande éxito a nosa música tradicional. As demais palabras do ano son ata o momento cibercarracho (2023) comadre (2022), nós (2020), sentidiño (2019), deseucaliptización (2018), afouteza (2017), irmandade (2016) —coincidindo co centenario das Irmandades da Fala—, refuxiado, -a (2015) e corrupción (2014).

Dentro das iniciativas compartidas para a difusión da lingua, a Real Academia Galega e a Fundación Barrié, ademais do Portal das Palabras ofrecen ao público o Ximnasio Léxico, unha aplicación de xogos do Dicionario, dispoñible para dispositivos Android e iOS.