A Real Academia Galega de Ciencias otorga a Galiciencia o Premio de Divulgación Científica 2025

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) concede “por unanimidade” o Premio RAGC de Divulgación Científica 2025 a Galiciencia, a maior feira científica da nosa comunidade. Está promovida polo Parque Tecnolóxico de Galicia – Tecnópole. Este ano celebra o seu 20 aniversario, dúas décadas dedicada á promover as vocacións científicas e técnicas entre a mocidade, en particular entre o alumnado de Primaria, Secundaria, FP, Educación Especial e Bacharelato.



A Academia destaca o seu “magnífico labor de potenciar, divulgar e comunicar a ciencia, fomentando o o espírito innovador e emprendedor entre os participantes e contribuíndo ao desenvolvemento de vocacións científicas entre a mocidade”. Os membros do xurado poñen de relevo que se trata dun “ambicioso proxecto, que combina diferentes accións, cun elevado impacto no alumnado de toda Galicia”.



Unha iniciativa pioneira en Galicia

Galiciencia botaba a andar en 2006 como unha iniciativa pioneira na nosa comunidade co nome de “Expociencia”. Daquela reunía a pouco máis dunha ducia de proxectos nunha única xornada, mentres que na actualidade supéranse o centenar de propostas durante tres días, tanto de xeito presencial como online, amosando o talento que se agocha nos centros educativos de Galicia e doutras comunidades autónomas.

Galiciencia



Durante este tempo, Galiciencia logrou consolidarse como unha cita de referencia para a mocidade, que presenta proxectos e solucións creativas e moi innovadoras. Cada edición dedícase a unha temática diferente, abordando aspectos de interese para o conxunto da sociedade como a saúde do planeta, a alimentación e os bos hábitos, a sostibilidade, as novas tecnoloxías… cunha especial preocupación pola igualdade de xénero e a diversidade. Nesta edición, que se celebra a vindeira semana, apóstase pola “Neurociencia e a saúde mental” como fío condutor.



“En cada edición comprobamos que aumenta o espírito emprendedor na rapazada”



A directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, agrade á Real Academia Galega de Ciencias a concesión deste galardón a Galiciencia en recoñecemento á súa traxectoria como iniciativa que, co apoio da Xunta, esperta o interese pola ciencia e a tecnoloxía na mocidade galega.

Galiciencia

Pola súa parte, o director xerente de Tecnópole, Javier Taibo, amosa a súa “enorme alegría e satisfacción” por esta distinción. “O Parque foi un dos primeiros en incorporar no seu obxecto social, xa en 2012, a promoción da ciencia a través das actividades de divulgación científica. Detectouse a necesidade de fomentar o talento e a innovación desde idades temperás para que a mocidade poida emprender e, por que non, quedarse en Galicia e instalarse no propio Parque” -manifesta-.



“Co paso dos anos, Galiciencia foi medrando e, en cada edición, comprobamos que aumenta ese espírito emprendedor entre a rapazada. Contamos cun magnífico equipo de divulgadores que deseñan un completo e atraente programa de talleres, espectáculos de ciencia, concursos, retos científicos… É incrible ver como mesmo os máis pequenos se implican e nos amosan propostas realmente sorprendentes” -sinala Taibo-.



O xurado desta edición estivo composto polos académicos da RAGC Ángel Carracedo, que actuou como presidente; xunto a José Antonio Redondo, Antonio Rigueiro, Félix Vidal e Fiz Fernández.