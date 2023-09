Agustín Ruiz: “A equipos como el Arosa se les pide ganar desde el principio”

El recién ascendido Barbadás se presenta el domingo en A Lomba (18 horas) con números similares al Arosa. El equipo ourensano todavía no ha ganado en liga y solo ha marcado un único gol, por lo que suma 2 puntos al igual que los vilagarcianos. Sobre el papel parece el partido idóneo para que los arlequinados sumen su primera victoria y comiencen a enderezar el rumbo.



El Barbadás mantiene a la mitad de la plantilla que logró el ascenso el pasado año, y se reforzó con descartes de la UD Ourense como Osián y Villa, así como con jugadores de Preferente como Fariña, Civile y Brayan Nespereira (Arnoia), Sergio Cuña (Juvenil Ponteareas) o el portero Adrián (Verín). También llegó a Os Carrís el central Marc (L’Alcora). En las primeras jornadas el Barbadás está alternando defensa de cinco y de cuatro. Hasta la fecha empató en casa ante el Silva (0-0) y la Sarriana (1-1) y perdió en su visita a otro recién ascendido, el Betanzos (2-0).



Al frente de los ourensanos continúa el técnico vasco Agustín Ruiz, que jugó ocho temporadas en el CD Ourense, tres de ellas en Segunda A. Tras entrenar a equipos de cantera, dio el salto al fútbol sénior con el Barbadás, donde cumple su quinta temporada. “El pasado año no teníamos el objetivo de ascender, pero las cosas salieron bien. Por presupuesto y entidad de otros rivales fue un poco sorpresa”. El Barbadás ganó la Preferente Sur con 7 puntos de ventaja sobre el Pontevedra B, pero este verano cambió bastante su plantel. “Las categorías están para algo, el salto es muy importante, con el mismo bloque íbamos a sufrir, aún así vamos a tener que pelear mucho”. El Barbadás tiene un presupuesto bajo y su mercado “es horroroso”. Agustín explica como funciona el fútbol en la provincia ourensana. “Tiene algo bueno para los jugadores, si destacan en el Barbadás va a haber equipos como la UD Ourense, que es un trasatlántico aunque esté en Tercera, el Ourense CF y el Arenteiro a los que dar el salto. Pero para nosotros es muy difícil encontrar jugadores, estamos a expensas de estos equipos, y no tenemos capacidad para traerlos de Vigo o Pontevedra”. La temporada pasada destacó Parrilla en el Barbadás y se lo llevó la UDO. “Hemos traído chicos de fuera que apuestan por una experiencia en Tercera para crecer”. Son bastantes los futbolistas sub 23 con los que cuenta el Barbadás, de hecho en el último partido jugaron seis.



La pretemporada ha estado marcada por las lesiones articulares. Para el domingo son bajas Osián (rotura de clavícula), Fariña y Litos, mientras que Brayan Nespereira y Juanma Justo, el último fichaje, arrastran problemas pero jugarán.



“Nos está costando hacer gol, el gol vale dinero”, razona el técnico vasco del Barbadás. “Contra el Silva fuimos mejores y fallamos ocasiones muy claras. En Betanzos no estuvimos bien, y contra la Sarriana tuvimos ocasiones pero no acertamos. En vez de llegar una vez tendremos que llegar más para marcar”.

El Barbadás conoce sus limitaciones. “Nosotros somos un equipo que vamos a dar mucha guerra. Somos híper generosos apretando y corriendo y tenemos ritmo de juego. Tenemos muy claro lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer”, explica su entrenador. Acerca del Arosa, Agustín Ruiz reconoce que “es un rival hecho para estar arriba del todo. Es un equipo con mucho ritmo, que gana muchos duelos individuales y físicamente muy bueno. Es su estilo de juego. No ha empezado bien y a veces es difícil tener paciencia porque a este tipo de equipos se les pide ganar desde el principio. A veces esas urgencias hacen que se juegue con más presión y que los jugadores estén nerviosos”, razona desde su experiencia como futbolista del exitinto CD Ourense. “Sé lo que es porque nos pasaba a nosotros cuando se nos pedía ascender a Segunda A”.



El Barbadás sabe que el domingo puede pagar los platos rotos en A Lomba del irregular inicio liguero del Arosa, pero espera competir y resistir con el objetivo de que el nerviosismo se apodere de los locales. “Nosotros jugamos con el hecho de que tras varias jornadas tienen los mismos puntos que nosotros. Vamos a hacer nuestro partido. No tenemos presión”, explica el entrenador de Barakaldo.