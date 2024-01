A alejar de la pelea del play off a un Bouzas en horas bajas

El Arosa recibe esta tarde a las 17 horas al Rápido de Bouzas en A Lomba en el primer partido de la segunda vuelta. Los de Luisito Míguez buscan su cuarta victoria consecutiva como locales, con la que descolgar a un rival directo en la lucha por el play-off. El Arosa es quinto con 28 puntos, uno menos que Alondras y dos menos que la UD Ourense, mientras que los vigueses son octavos con 24 puntos. En Navidad cambiaron de entrenador. Rafa Sáez fue destituido por la irregular dinámica del equipo y su ayudante, Víctor Rodríguez, se hizo con el mando. Desde entonces el Bouzas mantiene una dinámica de resultados insuficiente para conseguir su objetivo de ascender, puesto que ha sumado 4 puntos de los últimos 9 en juego.



A Vilagarcía llega necesitado de puntuar para no ceder más distancia con la quinta posición, en una jornada en la que UD Ourense y Alondras juegan como locales. Para el Arosa el partido también es clave, ya que como explica su entrenador “ahora cada punto vale oro”.



El equipo local está en una buena dinámica, tanto de juego como de resultados en casa. Las tres últimas victorias ante UD Ourense (1-0), Somozas (2-0) y Viveiro (3-0) así lo reflejan. El estado del campo no ha sido un problema en las últimas jornadas, ya que los de Luisito se han adaptado bien, mostrándose muy superiores en el aspecto físico a sus rivales, sin complicarse en zonas de campo propio ante presión y encontrando en ataque a los jugadores que marcan diferencias, como Martín Diz en la banda izquierda. Además, el Arosa está solventando en los últimos partidos su asignatura pendiente con el gol con la entrada en el once del vallisoletano Rubo Blanco, que ha marcado en los tres últimos partidos y está enrachado y con confianza.



“Estamos pletóricos de moral”, dice Luisito. “Vamos a seguir peleando por avanzar puestos, pero para eso sabemos que tenemos que ganar un partido muy complicado ante un grandísimo rival y rival directo. Nos ganaron en el primer partido de liga pese a que nosotros hicimos un partidazo que me quedó bastante grabado por lo bien que lo hicimos y la manera que perdimos. El fútbol siempre da segundas oportunidades y tenemos una buena de demostrar que somos mejor equipo que ellos. Pero eso habrá que probarlo sobre el campo”.



El técnico santiagués dice que “tenemos que jugar todos los partidos de la segunda vuelta como si se nos fuese la vida. De otra manera no tendremos acceso a estar con los mejores y nosotros queremos acabar la liga entre los mejores”.



Como es habitual, Luisito se deshace en elogios hacia el rival. El Bouzas no iba a ser menos. “ Es un partido complicado por como pueda estar el campo. Ante un rival muy difícil, con jugadores de un nivel extraordinario”. A la hora de hablar de Cellerino, que lleva 8 de los 18 goles de los vigueses y va camino de los 38 años, Luisito va más allá. “Es un punta que es de otra dimensión. A pesar de los años que tiene, de dos te mete una. Para esta categoría va sobrado”. También destaca a otros jugadores como Diz, Xian, Aitor Aspas, Kopa o Cristian y advierte a los suyos: “si no jugamos concentrados y con intensidad, no tendremos nada que hacer”.