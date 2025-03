Ana Peleteiro, distinguida como mellor deportista feminina da provincia da Coruña

A atleta ribeirense Ana Peleteiro foi distinguida como mellor deportista feminina da provincia da Coruña durante a terceira edición dos Premios do Deporte da Deputación da Coruña que tiveron lugar o venres no teatro Colón. Unha cita que reuniu a numerosas figuras destacadas do deporte coruñés, así como a centos de representantes dos clubs e entidades vinculadas ao mundo do deporte de toda a provincia para recoñecer os seus logros e contribución ao desenvolvemento deportivo.

O xurado elexiu a campioa de Europa entre as máis de 60 candidaturas totais presentadas entre todas as categorías. O xurado valorou a súa capacidade para ser nai a finais do ano 2022 e conciliar a crianza da súa filla co regreso á competición de alto nivel, como demostran as súas vitorias durante o 2024 na disciplina de triple salto no Campionato de Europa ao aire libre e o seu bronce no Mundial de pista cuberta. Ana Peleteiro non estivo na gala, xa que atópase en Madrid porque está xa viaxando ao Mundial de pista cuberta de China que terá lugar en Nankín (21-23 de marzo) e onde liderará o equipo español composto por trece atletas.



En total, entregáronse 15 galardóns establecidos en distintas categorías, aos que se engadiron catro mencións especiais do xurado. O premio para a mellor entidade colaboradora ou patrocinadora foi para a empresa Congalsa, da Pobra do Caramiñal, pola súa aposta polo deporte de base na comarca de Barbanza, que chega a máis de 5.000 deportistas. Congalsa promove a integración de entidades de axuda a persoas con diversidade funcional e sempre coa filosofía de inculcar entre a rapazada a práctica do deporte e dun estilo de vida saudable.