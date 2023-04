El aplaudido discurso de una socia del Arosa

Los ánimos estaban caldeados en la asamblea de socios del Arosa. Una de las más concurridas de los últimos años. El salón del Hotel Castelao estaba a rebosar. Había transcurrido más de media hora, en la que hubo una lectura de los diferentes burofaxes envíados a Francisco Vázquez y sus respectivas contestaciones. Fue entonces cuando llegó el turno de palabra de los asistentes. Una socia cogió el micrófono para dirigirse directamente a Vázquez. El candidato que perdió las elecciones en 2019 por goleada y que este jueves fue expulsado también de forma unánime en otra votación.

"Me gustaría empezar con un hastag que es propiedad, patente y marca del señor Francisco Rogel: Todos sumamos y nadie resta", dijo para abrir su intervención ante un silencio absoluto en la sala. "Efectivamente, aquí la única persona que resta es la que usurpa, la que se hace con el escudo y nombre de un club que es propiedad de todos los socios del Arosa". En ese momento todos los asistentes rompieron a aplaudir durante varios segundos, al sentirse representados por sus palabras. "Al que representa Manuel Abalo, elegido libremente y por voluntad de los socios. Usted perdió las elecciones y lo que tiene que hacer es esperar su turno, volver a presentarse y ser elegido. No le podemos admitir que actúa de buena fe cuando está diciendo que usted es administrador único de una sociedad que es socia única su madre. Diciendo que no tenía conocimiento alguno, cuando también dice que cuando Manolo Abalo se vaya entregará al club el escudo y su nombre. Si usted no es el titular, no puede entregarlo, ¿correcto?", destapando la contradicción.

Con la voz algo temblorosa pero con tono firme, prosiguió el discurso que precedió a la votación. "Se permite el lujo de hacer daño continuamente al club, erigiéndose en arosista. ¿De verdad usted se cree arosista? Arosistas somos los que vamos siempre a los partidos, animamos en Regional, en Tercera o en Segunda RFEF", de nuevo la sala interrumpió con nuevos aplausos. "Lo único que busca es popularidad y amparándose en nuestra buena fe nos trata como tontos. Si usted quisiese al Arosa como dice, hubiese puesto en conocimiento de la directiva el hecho de no tener registrado eso. Pero no lo hizo. Actuó de mala fe. Usted no es arosista y si por mi fuera le declaraba persona non grata del arosismo porque no es bien recibido aquí". Atronó una tercera ovación, que precedió a la votación que pasa a la historia de un club con 77 años de vida.