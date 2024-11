“El Arosa cogió velocidad de crucero y será difícil competir”, afirma Italiani

El Arosa SC se enfrenta este domingo a las 18 horas al CD Valladares. Un encuentro que se disputará en A Lomba y que hará que Juan Carlos Italiani, alias Ita, regrese a la que hace más de dos décadas fue su casa. El entrenador del Valladares fue jugador del Arosa hace más de 25 años, una época que recuerda con cariño, a pesar de que no fuese su mejor etapa a nivel deportivo.

“A Lomba es un sitio muy exigente, sientes la presión por todo lo que se genera. Es emocionante”, destaca Ita. Lo cierto, es que el Valladares llega al encuentro con necesidad de recuperar sensaciones, ya que en los últimos encuentros no dejaron muy buenas sensaciones. “El encuentro va a ser difícil, no puede ser de otra manera. El Arosa parece que cogió velocidad de crucero, y nosotros, en los últimos tres partidos, no jugamos muy bien”, comenta Ita.



“El Arosa va a poner las cosas difíciles en todas las partes del juego. Empezaron un poco bajos, quizás porque necesitaban tiempo para ajustar las piezas, con la tranquilidad que les dio la directiva desde el minuto uno. Hicieron ajustes en todas las líneas y ahora mismo son un equipo que funciona a las mil maravillas”, recalca el entrenador del Valladares.

El combinado vigués demostró durante las primeras jornadas ser mucho más sólido en los partidos disputados en casa, y es que, mientras que los de Míchel suman un 25% de victorias en A Lomba durante las nueve jornadas disputadas, los de Italiana acumulan un 60% de victorias como local. “El Arosa es uno de los rivales más duros de la categoría. Es, con la UD Ourense, Estradense y algún que otro equipo, candidato a estar arriba. Consiguen ser serios en defensa y en ataque son auténticas balas”, destaca el entrenador.

Las claves del partido



Si algo vienen acarreando negativamente los que ejercerán como visitantes en A Lomba es la falta de gol, algo en lo que el Arosa parece haber revivido. Lo cierto, es que el combinado vigués está conformado por jugadores muy jóvenes, con mucho margen de mejora. “La plantilla tiene calidad. Lo único que nos obsesionó desde pretemporada fue la partida física para ganar duelos y competir en todos los campos, aunque quizás ante algunos rivales no estuvimos a la altura”, dice Ita.



Cierto es que, en A Lomba, tendrán que enfrentarse a un Arosa lleno de confianza y que busca seguir sumando victorias para asentarse cuanto antes en los puestos más altos de la tabla clasificatoria. “Para competirle al Arosa vamos a necesitar jugar el máximo tiempo posible en su campo, y sobre todo, no perder el balón en muchas fases del juego, para así intentar hacerles daño cada vez que salgan”, señala el técnico.

Asimismo, Italiani también recalca la importancia de “ajustar alguna salida para que los de Míchel no salgan con tanta alegría”, ya que tendrán que “adaptarse a las situaciones y, sobre todo, al campo de A Lomba”.

A pesar de que la situación clasificatoria sea diferente para ambos combinados, ya que el Valladares se encuentra undécimo y el Arosa, cuarto, lo cierto es que los visitantes encajan menos goles que los arlequinados, pero también marcan mucho menos. En caso de que los de Míchel se llevasen la victoria, esta sería su tercer triunfo consecutivo.