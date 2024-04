El Arosa Juvenil busca “dar un paso de gigante” para mantener la categoría

El Arosa Juvenil continúa luchando por no perder la categoría de División de Honor, ya que los de Perú se encuentran al borde de ese abismo llamado descenso. Por ello, están obligados a ganar en casa del Club Bansander, que se encuentra en décima posición, solo una por encima del conjunto arousano. “Tenemos las bajas de Campos, que no se da recuperado del esguince, y de Fabio, que empezó esta semana a hacer parte de las sesiones, pero no va estar disponible para el partido”, lamenta el entrenador. En cambio, consiguen recuperar a Seijo, que llevaba casi dos meses fuera.



“Seijo estaba con un dedo del pie mal. La verdad que, dentro de lo que cabe tenemos a bastante gente para poder jugar. En ese aspecto, por una parte, mejor”, señala Perú. “Lo que nos condiciona es que tuvimos que salir pronto para jugar allá en ese horario unificado, y condicionamos un poco el resto de la semana”, indica.

“Los jugadores están muy metidos. Sabemos que si ganamos allí sería un paso de gigante para la permanencia, o que podríamos incluso conseguirla, así que vamos con esa idea. Estamos muy mentalizados, y si logramos ya este fin de semana, mucho mejor”, destaca Perú.