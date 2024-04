El Arosa Juvenil jugará por primera vez en Vilaxoán a puertas abiertas

El Arosa S. C. Juvenil disputará este próximo sábado día 20 a las 16:00 horas, su primer partido en el campo de Vilaxoán, ya que llevan toda la temporada jugando en Zacande. Los vilagarcianos reciben al C. D. Covadonga, el octavo clasificado de la División de Honor con 35 puntos. Se trata de un encuentro especial, no solo por ser el primero en Vilaxoán, si no porque el resultado será determinante para que el conjunto de Perú pueda salvarse del descenso y mantener la categoría, que es su principal objetivo de cara a los últimos tres partidos.



Ante la importancia de este enfrentamiento, el club ha tomado la decisión de declararlo como jornada de puertas abiertas, por lo que la entrada será gratis. Sin duda, la zaga local necesitará el aliento de su afición para sacar adelante un duelo ante un imponente rival, que en los últimos cinco partidos suma solo dos derrotas. Actualmente, los de Perú se colocan en el puesto número 13 con 29 puntos, por lo que si no suben de posición, la próxima temporada no disputarían División de Honor.



Los juveniles se encuentran solo un punto por debajo del C. D. Lugo, que es duodécimo con 30 puntos, y a quien también le espera un encuentro muy duro en la jornada 28, ya que reciben el Sporting de Gijón, sexto clasificado con 42 puntos.