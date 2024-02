El Arosa quiere redimirse ante el peor equipo de la categoría

El Arosa quiere hacer pagar al colista Arzúa los platos rotos de la derrota en Vigo la pasada semana. Esta tarde visita A Lomba (17 horas) el rival ideal para redimirse del “varapalo” que supuso caer 3-0 ante el segundo filial del Celta. Luisito Míguez reconoce que el duelo es “una oportunidad de oro para sumar tres puntos”, con los que afianzarse en la zona de play-off e intentar luchar por el nuevo objetivo clasificatorio que se marca ahora el equipo, el de ser tercero. Una vez que ayer perdió el Alondras, cuarto clasificado, en casa. Además también pincharon perseguidores como Sarriana y Somozas, mientras que el duelo entre los dos mejores equipos de la liga, Bergantiños y Celta C, acabó en empate sin goles.



El Arzúa no sólo es el peor equipo con diferencia de la categoría, también es uno de los peores en cuanto a registros de todo el fútbol masculino nacional. De los casi medio millar en competición desde Primera División a Tercera RFEF, sólo tres tienen peores números que el Arzúa. Son el Almería, que lleva 6 puntos en 23 partidos en Primera División, y dos Terceras: el Inter Manacor balear (3 puntos) y el Barcia asturiano (6 puntos).



“Estoy convencido de que el equipo va a reaccionar. Por eso es la primera vez que pido el apoyo de la gente, pese a que el día no va a ayudar nada, pero la poca o mucha gente que venga que anime a los chavales”, solicita el entrenador del Arosa. El club ha perdido respaldo social durante los partidos en casa esta temporada respecto a temporadas anteriores. Pero los que están yendo al campo siguen animando, en especial la Peña Escuadra Arlequinada ubicada en Preferencia, pese a que el Arosa está lejos en estos momentos del objetivo de ser campeón con el que partió a principio de temporada. “Entre todos hay que hacer el esfuerzo porque el primer puesto y el segundo ya están muy distanciados”, asume Luisito. “Nosotros lo primero que tenemos que pensar es en adelantar al cuarto y después ir a por el tercero. Para eso tenemos que ganar al Arzúa sí o sí”.



Una vez cumplido el último partido de sanción que tenía pendiente de su etapa en Segunda RFEF en el Racing Vilallbés, el delantero Santi Gegunde podría hacer su debut con el Arosa esta tarde. Ver en acción al otro fichaje en el mercado de invierno, el mediapunta Iñaki Leonardo, es otro de los alicientes que presenta el duelo, en el que se espera más afluencia de público respecto a jornadas pasadas porque no hay ligas de fútbol autonómico este fin de semana.



“Es un rival con un entrenador nuevo y eso es siempre una incógnita, pese a que es el colista”, dice Luisito sobre un Arzúa que trajo de regreso a l banquillo Alberto Mariano en sustitución de Chus Baleato hace menos de dos semanas. “Yo tengo una fe ciega en mis futbolistas.

Después de venir de perder en Barreiro, prefiero jugar contra el último en mi casa que jugar contra el tercero. Eso no quiere decir, que porque juguemos contra el colista, vaya a ser un partido fácil. En Tercera RFEF cualquier rival te puede pintar la cara. Este rival ya nos pintó la cara en la primera vuelta. No fuimos capaces de ganarles y ese partido me quedó muy grabado”, recuerda Luisito. Fue el único punto que sumó el Arzúa en las doce primeras jornadas de liga. Desde entonces ha cambiado bastante su plantilla, produciéndose bastantes bajas y nuevas altas. En A Lomba se presenta con apenas 15 jugadores del primer equipo, ya que tiene varios lesionados y cumple sanción por ciclo de amarilla Lucas. “Tienen un muy buen delantero que lleva 7 goles”, advierte Luisito sobre Íker Hurtado. “Un muy buen portero y un mediocentro defensivo… Son jugadores que si no estás al 100% te pueden pintar la cara y eso es lo que yo no quiero”. l