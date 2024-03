El Arosa tiene que “ganar sí o sí” este miércoles al Coruxo en Vigo

El Arosa juvenil juega este miércoles en Vigo ante el Coruxo (17:30 horas, Fragoselo) un partido clave en su aspiraciones de mantenerse en División de Honor. A falta de seis jornadas para la conclusión de la liga, el equipo de David López “Perú” tiene los mismos puntos que Lugo y un Perines que ocupa plaza de descenso. Los arlequinados llevan ocho jornadas seguidas sin ganar y han perdido sus últimos cuatro encuentros, pese a competir bien. Por eso llegan a la última quinta parte del calendario con la soga al cuello.



Visitan a un Coruxo que es colista y está virtualmente descendido porque ha perdido sus últimos siete encuentros. El Arosa necesita ganar para cambiar la dinámica y conseguir que las buenas sensaciones se traduzcan de una vez en puntos, muy necesarios por lo igualada que está la pelea por no descender.



“Tenemos que ganar sí o sí”, reconoce el técnico del equipo juvenil vilagarciano. “Aunque el resultado no va a ser definitivo, si perdemos complicaríamos mucho la situación”, sostiene Perú, sabedor de que el Coruxo está ya desahuciado. “Ellos están en una situación muy complicada, aunque su descenso no es matemático, no tienen opciones de salvarse. Espero que salgamos enchufados, pensando en todo lo que nos jugamos”.



El Arosa viene de hacer un gran partido hace diez días ante el líder Racing de Santander. “Queremos mantener esas sensaciones, y a la vez saber gestionar mentalmente la presión de tener que ganar, por lo que es una prueba de madurez para el equipo”.



David López “Perú” espera a un Coruxo que no va a hacer concesiones. “Querrán ganarnos y no van a regalar, en las últimas jornadas perdieron por la mínima y en el descuento. Es un equipo que no se entrega ni baja los brazos”.



El entrenador del Arosa cree que su equipo deberá hacer “10 o 12 puntos” en las últimas seis jornadas para poder seguir en la máxima categoría del fútbol juvenil español por tercer año consecutivo. La permanencia será cara y pasa por sacar adelante el partido de hoy como punto de partida. “Si no salen las cosas y no hay calma en la toma de decisión no nos puede afectar. El equipo está motivado y con energía para sacar adelante la situación”.



El Arosa espera a un Coruxo que juegue replegado pese a actuar de local. Las bajas vuelven a condicionar bastante al Arosa. Manu Galego con un esguince de tobillo se suma a lista en la que están Fabio, que recayó, Seijo, con una fisura en un dedo del pie, Joel y Prieto, con lesiones musculares. Perú tirará del juvenil B.